متى موعد بداية الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

عشاق الكرة العالمية في حالة ترقب كبير، لانطلاق نسخة جديدة من البطولة الأقوى على مستوى العالم فيما يتعلق بالأندية، وهي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتتطلع جميع الفرق الكبرى من أجل المشاركة بقوة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027، بعد زيادة العائدات من قبل الاتحاد الأوروبي وكذلك اشتعال المنافسة في ظل النظام الجديد بالتصفيات الذي أفرز عن مواجهات شرسة وممتعة في جميع مراحل البطولة.

ويواصل الاتحاد الأوروبي نهجه الجديد في نظام البطولة للنسخة الثالثة على التوالي، والذي زاد من عدد المباريات وساهم في توسيع رقعة المنافسة وكسر ملل دور المجموعات التقليدي بعدالتحول إلى نظام الدوري.

وتقام منافسات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، بمشاركة 36 فريقًا، حيث يقر اليويفا نظامًا يوزع مقاعد البطولة بشكل يضمن العدالة ومشاركة الفرق المميزة محليًا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم موعد بداية دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

متى يبدأ دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تنطلق منافسات الملحق التأهيلي لدوري أبطال أوروبا 2026-2027 يوم 7 يوليو 2026 وتنتهي في 26 أغسطس 2026.

وبعد إقامة قرعة مرحلة الدوري يوم 27 أغسطس 2026، تبدأ منافساتها بشكل رسمي في 8 سبتمبر 2026، على أن تقام المباراة النهائية للبطولة يوم 5 يونيو 2027.

المرحلة الموعد الملحق التأهيلي 7 يوليو - 26 أغسطس 2026 مرحلة الدوري 8 سبتمبر 2026 النهائي 5 يونيو 2027

ما هو نظام المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

- 32 فريقًا تتأهل وفق المعطيات الجارية بشكل اعتيادي، وفقًا لتصنيف الدوريات الأوروبية: (البطل من 1-10)، (الوصيف من 1-6)، (الثالث والرابع من 1-4)، 6 مقاعد بالتصفيات، بطل دوري الأبطال، بطل الدوري الأوروبي).

- 4 مقاعد إضافية يتم تحديدها بناء على المعايير الآتية:-

- مقعد واحد للنادي الذي يحتل المركز الثالث في الدولة المصنفة خامسة قاريًا.

- مقعد واحد للنادي المتوج بدوري بلاده من خلال رفع عدد الأندية المتأهلة عبر "مسار الأبطال" من 4 إلى 5.

- مقعدان أخيران للدول التي تحقق أنديتها أفضل نتائج جماعية في الموسم السابق "2025-2026"، بحيث تتم قسمة مجموع عدد النقاط الحاصلة عليها على عدد الأندية المشاركة، وهما الدوريان.

ما نظام دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تتم إقامة البطولة بنظام الدوري الواحد للفرق الـ36 المشاركة وبناء عليها يتحدد مسار هذه الفرق في البطولة، حيث يتم تقسيم الفرق إلى 4 تصنيفات، والقرعة تحدد فريقين من كل تصنيف ليلعبا سويًا.

وبهذا النظام يلعب كل فريق أمام 8 أندية مختلفة، بواقع 4 مباريات على ملعبه و4 خارج ملعبه، حيث لن يلعب أي فريق أمام نفس المنافس مرتين في هذا الدوري.

وبعد انتهاء الدوري، يتم احتساب النتائج ويصعد أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا.

ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا بنظام الذهاب والإياب، ليتم تصفية 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية مباشرة.

أما باقي الفرق من الـ24 وحتى 36 فسوف تودع البطولة بصورة نهائية، حيث لن ينتقل أي فريق منها إلى الدوري الأوروبي.

يتم إجراء البطولة بعد ذلك بدءًا من دور الـ16 بشكل اعتيادي (أدوار إقصائية من ذهاب وإياب)، كما هو النظام المتبع عادة.

ما هي الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

ضمنت عدة أندية كبرى في أوروبا مقاعدها في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025، كالتالي:

الدولة الفريق إنجلترا آرسنال مانشستر سيتي مانشستر يونايتد أستون فيلا إسبانيا برشلونة ريال مدريد فياريال أتلتيكو مدريد ريال بيتيس إيطاليا إنتر ألمانيا بايرن ميونخ بوروسيا دورتموند لايبزيج فرنسا باريس سان جيرمان لانس هولندا أيندهوفن فينورد البرتغال بورتو التشيك سلافيا براج تركيا جلطة سراي أوكرانيا شاختار

تصنيف الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

يتم تحديد تصنيف الفرق المشاركة في البطولة بعد تحديد الفرق المتأهلة بشكل رسمي، وفقًا لأدائها في المواسم الأخيرة بالبطولات القارية.