متى موعد بداية الموسم الجديد من الدوري المصري 2026-2027؟

يترقب عشاق كرة القدم في العالم العربي انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، والذي يحمل النسخة رقم 68 في تاريخ المسابقة، وذلك بعدما نجح الزمالك في التتويج بلقب موسم 2025-2026 للمرة الخامسة عشرة في تاريخه.

ويُعد الدوري المصري الممتاز واحدًا من أكثر بطولات كرة القدم جماهيرية ومتابعة في الوطن العربي، في ظل الشعبية الكبيرة التي تحظى بها الأندية المصرية، وعلى رأسها الأهلي والزمالك، إلى جانب المنافسة القوية التي تشهدها المسابقة بين العديد من الفرق.

ومن المنتظر أن تُقام البطولة بمشاركة 20 فريقًا، في إطار خطة الاتحاد المصري لكرة القدم للعودة تدريجيًا إلى النظام التقليدي للمسابقة بعد التعديلات التي شهدتها خلال المواسم الماضية.

وتسعى رابطة الأندية المصرية المحترفة إلى تنظيم المسابقة بصورة تضمن انتظام جدول المباريات وتفادي التكدس، ومن المتوقع أن يُطبق النظام التالي خلال الموسم الجديد: "ستُقام المرحلة الأولى بمشاركة جميع الأندية المتنافسة في الدوري، ثم عقب انتهاء المرحلة الأولى، يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين (مجموعة التتويج باللقب - مجموعة تفادي الهبوط) وفقًا لترتيبها في جدول المسابقة".

متى موعد الموسم الجديد من الدوري المصري 2026-2027؟

حتى الآن، لم يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أو رابطة الأندية المصرية المحترفة الموعد الرسمي لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2026-2027، إلا أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن البطولة ستنطلق خلال شهر أغسطس 2026، على أن تُختتم منافساتها في مايو 2027.

وسيكون انطلاق الموسم الجديد بعد فترة زمنية مناسبة من إسدال الستار على منافسات كأس العالم 2026، بما يتيح للأندية واللاعبين الاستعداد بشكل كامل لخوض تحديات الموسم الجديد.

البطولة موعد الانطلاق موعد الختام الدوري المصري أغسطس 2026 مايو 2027



ما هي الفرق المصرية المتأهلة لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية 2026-2027؟

حسم الزمالك وبيراميدز رسميًا تأهلهما إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2026-2027، بعد نجاحهما في احتلال المركزين الأول والثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وفي المقابل، تأكد رسميًا تأهل الأهلي وسيراميكا كليوباترا إلى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2026-2027، وذلك استنادًا إلى موقعيهما في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وضمن الأهلي مشاركته في البطولة القارية بعدما أنهى الموسم في المركز الثالث، ليحجز إحدى بطاقتي التأهل المخصصتين لمصر في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

كما نجح سيراميكا كليوباترا في حجز البطاقة الثانية المؤهلة إلى البطولة ذاتها، بعدما أنهى منافسات الدوري في المركز الرابع، ليواصل حضوره القاري للموسم المقبل.

المركز الفريق البطولة 1 الزمالك دوري أبطال أفريقيا 2 بيراميدز 3 الأهلي كأس الكونفيدرالية 4 سيراميكا



ما هي الفرق الهابطة إلى الدوري المصري الدرجة الثانية؟

ودّعت أندية "كهرباء الإسماعيلية، وحرس الحدود، وفاركو، والإسماعيلي" منافسات الدوري الممتاز بنهاية الموسم الماضي، بعدما هبطت رسميًا إلى دوري المحترفين استعدادًا لخوض تحديات جديدة في الموسم المقبل.

ما هي الفرق الصاعدة إلى الدوري المصري 2026-2027؟

على صعيد الأندية الصاعدة، نجحت أندية "القناة، وبترول أسيوط، وأبو قير للأسمدة" في حجز بطاقات التأهل رسميًا إلى الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد، بعد تقديم مستويات مميزة في دوري المحترفين.