متى كان بوفون مشجعًا لإنتر؟

بوفون يكشف عن أسرار مثيرة في طفولته

أجرى أسطورة حراسة مرمى إيطاليا ويوفنتوس جيانلويجي بوفون، مقابلة مع تلفزيون السيدة العجوز، كشف خلالها عن بعض أسرار طفولته، التي لم يبوح بها من قبل.

وقال "عندما كنت طفلاً حتى سن السابعة، كنت من مشجعي يوفنتوس، لكني وقعت في حب جيوفاني تراباتوني".

وأضاف "عندما ذهب إلى إنتر عام 1986، ترددت كثيرًا لدرجة أن حبي لشخصيته جعلني أشجع إنتر، ثم بعد ذلك بدأت في تشجيع بيسكارا، كومو، أفيلينو، وعندما بلغت عامي الـ12، أصبحت مشجعًا لجنوى، وهذه الأرقام تعكس مدى تأثري بتراباتوني".

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من جهة أخرى، تحدث عن تجربته مع باريس سان جيرمان، التي لم تستمر سوى موسمًا واحدًا، قبل أن يقرر العودة إلى "يوفنتوس آرينا" الصيف الماضي.

وعن هذه التجربة والعودة، قال "عودتي إلى يوفنتوس كانت طبيعية، لكن في النهاية قضيت عامًا رائعًا في باريس، ويجب أن أقول إنني كنت بحاجة لذلك لتجديد النشاط بداخي".

وأضاف "كان واضحًا أن اتصال باليوفي لم ينقطع أبدًا، سواء مع الرئيس أو المدير الرياضي أو الأصدقاء القدامى، ما يمكنني قوله، إنني لعبت موسمًا بالخارج دون أن أقطع الحبل السري".

وبخصوص مستقبله وما سيفعله الموسم المقبل، قال "لا أعرف ما سيحدث، صحيح قبل عامين كنت قد اعتزلت عمليًا ثم حدث ما حدث، لماذا لم تتقاعد؟ ببساطة لأنني أشعر أنني على ما يرام، وأريد تحقيق أحلام الطفولة".