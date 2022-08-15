متى كانت آخر مرة هبط فيها مانشستر يونايتد لدوري الدرجة الأدنى؟

رغم سيطرة مانشستر يونايتد على الدوري الإنجليزي لفترة طويلة لكنّه حاليًا يعاني في المركز الأخيرة مع أسوأ بداية له منذ سنوات

لن تكون مبالغة اعتبار مانشستر يونايتد أكثر الفرق الناجحة في تاريخ الدوري الإنجليزي بمسماه الحديث "البريميرليج".

الفريق الإنجليزي يمتلك 13 بطولة في نسخة البريميرليج منذ 1992، كما لم يفشل في الحصول على مركز أقل من الثالث تحت قيادة السير أليكس فيرجسون، وبرحيله في 2013 كانت ختام تتويجات الشياطين الحمر بالبريميرليج.

ورغم الصعوبات التي عاشها مانشستر يونايتد في السنوات الأخيرة، لكن الجميع تفائل بقدوم الهولندي إيريك تين هاج مع مطلع الموسم الحالي ليعيد الفريق إلى ما كان عليه.

ورغم ذلك، خسر مانشستر يونايتد في أول مباراتين أمام برايتون في أولد ترافورد ثم برباعية ضد برنتفورد، استقبل فيها 6 أهداف وسجل هدفًا وحيدًا كان من خطأ عكسي.

ومع وصول الفريق للمركز الأخير في أسوأ بداية منذ 1993، جول يصحبكم إلى أخر مرة سقط فيها مانشستر يونايتد إلى دوري الدرجة الأولى خلال تاريخه.

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متى كانت أخر مرة هبط فيها مانشستر يونايتد؟

المرة الأخيرة التي هبط فيها مانشستر يونايتد لدوري الدرجة الأدنى كانت في موسم 1973-1974 وأنهى بالمركز الـ21، وقتها حصد الفريق 32 نقطة فقط.

الشياطين الحمر خسروا 20 مباراة في هذا الموسم، منها اللقاء الافتتاحي أمام آرسنال والذي انتهى بثلاثية نظيفة، كما تعرضوا للهزيمة في المباراة الأخيرة ضد ستوك سيتي بهدف نظيف.

أما في تاريخ البريميرليج، فكان أسوأ مركز احتله مانشستر يونايتد في موسم 2013-2014 بالتواجد في المركز السابع مع المدرب ديفيد مويس.

وبسبب المركز المتراجع، فشل مانشستر يونايتد في المشاركة بأي بطولة أوروبية للمرة الأولى منذ 1989-1990.

أما أقل عدد من النقاط التي جمعها مانشستر يونايتد في البريميرليج فكانت الموسم الماضي 2021-22، بجمع 58 نقطة فقط في 38 مباراة.

هذا الفشل أدى إلى إقالة أولي جونار سولشاير في منتصف الموسم وتعيين رالف رانجنيك ولكنّه لم يحقق المطلوب.

وفي تاريخ مانشستر يونايتد منذ نشأته عام 1878 لم يتعرض للهبوط سوى خمس مرات فقط بما فيها حينما سمي الفريق نيوتن هيث.

كم مرة هبط مانشستر يونايتد طوال تاريخه؟

الموسم الدوري 1893-94 دوري الدرجة الأولى 1921-22 دوري الدرجة الأولى 1930-31 دوري الدرجة الأولى 1936-37 دوري الدرجة الأولى 1973-74 دوري الدرجة الأولى

قبل تكوين البريميرليج، قضى مانشستر يونايتد أغلب مواسمه في الدوري الممتاز، فبعد قضاء موسم واحد في دوري الدرجة الثانية آخر مرة، عاد للدرجة الأولى كبطل للدرجة الثانية في 1975.

كما لم يعرف مانشستر يونايتد طوال تاريخه المشاركة في درجة أدنى من الدرجة الثانية، رغم أنّه كان قريبًا منذ ذلك في 1934 حينما انتصر على ميلوول بثنائية نظيفة في الجولة الأخيرة لتجنب الهبوط.

كما يعد مانشستر يونايتد من المجموعة السداسية التي لم تعرف الهبوط أبدًا في تاريخ البريميرليج بجانب آرسنال، تشيلسي، إيفرتون، ليفربول وتوتنهام.