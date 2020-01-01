متى كانت آخر مرة غابت إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا عن نصف نهائي دوري الأبطال؟

خروج فرق إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا من دوري أبطال أوروبا

خرج نادي مانشستر سيتي أمام ليون الفرنسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليكون آخر فريق إنجليزي متبقي في المسابقة.

الفرق الإنجليزية التي سيطرت على الكرة الأوروبية العام الماضي بوصول توتنهام وليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وتشيلسي وآرسنال إلى الدوري الأوروبي ودعت مبكرًا.

تشيلسي وتوتنهام وليفربول خرجوا من ثمن النهائي ومانشستر سيتي من ربع النهائي، وفي إسبانيا ودعت فرق ريال مدريد وفالنسيا من ثمن النهائي وبرشلونة وأتلتيكو مدريد من ربع النهائي.

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أما في إيطاليا، فخرج إنتر من دور المجموعات ونابولي ويوفنتوس من ثمن النهائي وأتالانتا من ربع النهائي. فمتى كانت آخر مرة لُعب نصف النهائي دون أي فريق من هذه الدوريات؟

آخر مرة جاءت في موسم 1990-1991 وهو بالمسمى القديم للبطولة، وكان نصف النهائي وقتها يضم النجم الأحمر وبايرن ميونخ ومارسيليا وسبارتاك موسكو.

بايرن ميونخ واجه فريق النجم الأحمر ليخسر ذهابًا 2-1 ويتعادل إيابًا 2-2 ليتأهل البطل الصربي، أما مارسيليا ففاز 2-1 و3-1 ليضرب موعدًا مع النجم الأحمر في النهائي.

وفي النهائي تعادل الفريقان دون أهداف قبل أن يفوز النجم الأحمر بضربات الجزاء بنتيجة 5-3.

وبينما هو أول موسم يتواجد فيه فريقين من الدوري الألماني منذ موسم 2012-2013، فهي المرة الأولى التي يصل فيها ثنائي فرنسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في التاريخ.

أما لو تحدثتا عن غياب الإسبان والإنجليز عن نصف النهائي، فكانت آخر مرة في موسم 1995-1996 إذ وقتها وصل يوفنتوس ونانت وباناثينايكوس إلى نصف النهائي وحقق البيانكونري اللقب على حساب بطل هولندا.