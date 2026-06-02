هل ما زلت تأمل في مشاهدة فريقك المفضل وهو يخوض مباريات كأس العالم، أو أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي أو كيليان مبابي، وهم يبدعون بأدائهم الساحر على أكبر مسرح في العالم؟

ربما تكون العديد من فترات بيع تذاكر كأس العالم قد انقضت، مع بيع تذاكر المباريات كالكعك الساخن، ولكن لا يزال هناك الكثير من الخيارات المتاحة لك لتأمين مقاعدك وتحويل تلك الأحلام إلى حقيقة.

دع GOAL يكون دليلك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية شرائها، وأسعارها، والمزيد.

متى ستكون فترة بيع تذاكر كأس العالم 2026 التالية؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافر الأولي الآن إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك الحصول على تذاكر، لأن هناك بعض السبل المتاحة التي لا تزال توفر تذاكر.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح أيضًا. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026؟

تنقسم تذاكر مباريات كأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.

تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2.

الأرخص، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

تقلبت الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات الأولية:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 - 620 دولار مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2,735 دولار دور الـ32 105 - 750 دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

تابع بوابات تذاكر كأس العالم FIFA للحصول على معلومات إضافية، ومواقع البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). تحقق من المدن والملاعب التي ستستخدم كملاعب أدناه: