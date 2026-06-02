تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
متى سيبدأ بيع تذاكر كأس العالم القادمة؟ دليل لمواعيد المرحلة الأخيرة من بيع تذاكر 2026 وإعادة البيع الرسمية

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن الجدول الزمني الرسمي لتذاكر كأس العالم

هل ما زلت تأمل في مشاهدة فريقك المفضل وهو يخوض مباريات كأس العالم، أو أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي أو كيليان مبابي، وهم يبدعون بأدائهم الساحر على أكبر مسرح في العالم؟ 

ربما تكون العديد من فترات بيع تذاكر كأس العالم قد انقضت، مع بيع تذاكر المباريات كالكعك الساخن، ولكن لا يزال هناك الكثير من الخيارات المتاحة لك لتأمين مقاعدك وتحويل تلك الأحلام إلى حقيقة.

دع GOAL يكون دليلك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية شرائها، وأسعارها، والمزيد.

متى ستكون فترة بيع تذاكر كأس العالم 2026 التالية؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافر الأولي الآن إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك الحصول على تذاكر، لأن هناك بعض السبل المتاحة التي لا تزال توفر تذاكر.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح أيضًا. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026؟

تنقسم تذاكر مباريات كأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

  • الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.
  • الفئة 2: تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.
  • الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2.
  • الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

تقلبت الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات الأولية:

المرحلةنطاق أسعار التذاكر
مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة)60 - 620 دولار
مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2,735 دولار
دور الـ32105 - 750
دور الـ16170 دولار - 980 دولار 
ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار
نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار
النهائي2,030 دولار - 7,875 دولار

تابع بوابات تذاكر كأس العالم FIFA للحصول على معلومات إضافية، ومواقع البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). تحقق من المدن والملاعب التي ستستخدم كملاعب أدناه:

البلدالملعب (المدينة)سعة البطولة
كندابي سي بليس (فانكوفر) 54,000
 ملعب BMO (تورونتو) 45,000
المكسيكاستاد أزتيكا (مكسيكو سيتي) 83,000
 ملعب أكرون (غوادالاخارا) 48,000
 ملعب BBVA (مونتيري) 53,500
الولايات المتحدةملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) 75,000
 ملعب جيليت (بوسطن) 65,000
 استاد AT&T (دالاس) 94,000
 استاد إن آر جي، هيوستن 72,000
 استاد أروهيد (كانساس سيتي) 73,000
 ملعب SoFi (لوس أنجلوس) 70,000
 ملعب هارد روك، ميامي 65,000
 ملعب ميتلايف، نيويورك 82,500
 ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا 69,000 
 ملعب ليفيز، سان فرانسيسكو 71,000 
 ملعب لومن، سياتل 69,000

أسئلة الأكثر شيوعًا

تمكن المشجعون من شراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026 الرسمية عبر موقع فيفا منذ سبتمبر 2025. بينما أقيمت مراحل مبيعات متنوعة بالفعل، مثل قرعة مبيعات فيزا المسبقة وقرعة الاختيار العشوائي، لا تزال هناك خيارات متاحة. مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة بدأت في 1 أبريل وتستمر حتى نهاية البطولة، حيث تباع التذاكر بنظام الأسبقية. لشراء التذاكر، يجب زيارة بوابة تذاكر فيفا الرسمية والتسجيل، ثم تسجيل الدخول للتحقق من التوفر.

نعم، إذا كنت تبحث عن وسيلة آمنة، فإن سوق فيفا لإعادة البيع عبر موقعهم الرسمي هو القناة القانونية. أعيد فتح المنصة في 2 أبريل وستظل متاحة حتى ساعة قبل كل مباراة. كما يمكن الاعتماد على StubHub للحصول على تذاكر في المباريات عالية الطلب التي قد لا تتوفر في موقع فيفا الرسمي.

لا، لن تتوفر التذاكر للشراء في الملاعب خلال بطولة كأس العالم 2026. لن تكون هناك مبيعات تذاكر عبر شباك التذاكر التقليدي. بوابة فيفا الإلكترونية هي المصدر الرسمي والوحيد.

فازت ستة فرق بألقاب متعددة لكأس العالم، وهي:

البرازيل – 5 ألقاب (1958، 1962، 1970، 1994، 2002)

ألمانيا – 4 ألقاب (1954، 1974، 1990، 2014)

إيطاليا - 4 ألقاب (1934، 1938، 1982، 2006)

الأرجنتين – 3 ألقاب (1978، 1986، 2022)

فرنسا - لقبان (1998، 2018)

أوروغواي - لقبان (1930، 1950)