متى؟ .. اتحاد الكرة يُبلغ الهلال بموعد عودة كنو للمباريات

كنو موقوف عن اللعب منذ مايو الماضي

هنأ ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم السعودي نادي الهلال بتتويجه بكأس سوبر لوسيل عقب فوزه على الزمالك مساء أمس في قطر بركلات الجزاء الترجيحية.

وكشف المسحل خلال تصريحاته لصحيفة الرياضية السعودية تواصل الاتحاد السعودي مع إدارة الهلال وتبليغهم رسميًا بموعد عودة لاعب الوسط محمد كنو للمباريات عقب انتهاء إيقافه.

متى ينتهي إيقاف كنو ويعود للعب مع الهلال؟

غرفة فض المنازعات كانت قد عاقبت كنو بالإيقاف لمدة 4 أشهر بعد شكوى النصر ضده لتوقيعه عقدًا مع النادي ثم التراجع عنه والتجديد مع الهلال، وقد أيد مركز التحكيم الرياضي السعودي تلك القرارات رافضًا استئناف النادي الأزرق.

الهلال حاول رفع الإيقاف مؤقتًا عن كنو خلال الموسم الماضي حتى البت نهائيًا في القضية، لكن طلبه قوبل بالرفض ولم يلعب اللاعب منذ صدور القرار ضده في الأول من مايو الماضي.

المسحل سُئل عن استفسار الهلال من اتحاد الكرة حول موعد عودة كنو، فأجاب "إدارة الهلال تواصلت معنا ووصلهم الرد وهم يعلمون متى يعود كنو للعب".

الرياضية أوضحت أنه ووفقًا للخطاب المرسل من اتحاد الكرة للهلال فإن إيقاف كنو ينتهي في الـ28 من أكتوبر القادم، أي خلال توقف دوري روشن السعودي بسبب استعداد المنتخب للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

بهذا، ستكون المباراة الأولى لكنو مع الهلال حال جاهزيته أمام الباطن عند استئناف الدوري السعودي في الـ15 من ديسمبر القادم، فيما ستكون الثانية هي ديربي الرياض أمام النصر بعد 10 أيام.

Shahid

ما هي عقوبات اتحاد الكرة ضد الهلال وكنو؟

فض المنازعات كانت قد عاقبت كنو بالإيقاف 4 أشهر بجانب منع الهلال من تسجيل لاعبين جدد لفترتي انتقال متتاليتين، كما ألزمت الطرفين بالتضامن بتسديد تعويض قدره 27 مليون ريال سعودي للنصر.

استئناف الهلال لدى مركز التحكيم الرياضي رُفض، إذ تم تأييد قرارات فض المنازعات لكن مع تعديل الغرامة المفروضة على الهلال وكنو إلى 20 مليون ريال.

يُشار إلى أن كنو كان قد وقع على عقد انضمامه للنصر في يناير الماضي وبعد دخوله الفترة الحرة في عقده مع الهلال وفشل مفاوضات تجديده، لكن تدخل الأمير الوليد بن طلال وتكفله بطلبات اللاعب أقنعه بالتوقيع على عقد جديد مع الزعيم في ليلة التتويج بالسوبر السعودي على حساب الفيصلي، وهو ما جعل النصر يتقدم بشكوى ضد اللاعب والنادي لدى اتحاد كرة القدم السعودي.