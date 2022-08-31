متوعدًا الهلال .. باتنا: فوزنا بخماسية خير استعداد للهلال

نجم الفتح يتوعد الهلال

علق المغربي مراد باتنا صانع ألعاب فريق نادي الفتح، على انتصار فريقه على نظيره الباطن، متحدثًا عن مواجهة الهلال القادمة.

الفتح انتصر على الباطن بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، بالجولة الثانية ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ماذا قال باتنا عن الانتصار على الباطن والاستعداد للهلال؟

خلال تصريحات عقب المباراة قال باتنا: "الانتصار خير استعداد لمواجهة الهلال بالجولة المقبلة، ونسعى لمواصل تقديم العروض الجيدة".

Shahid

اللاعب المغربي تابع: "دخلنا مباراة الباطن وهدفنا هو الفوز، وبغض النظر عن طرد حارس الباطن، ولكننا نجحنا في فرض سيطرتنا والفوز بنتيجة كبيرة".

واختتم مراد تصريحاته مشددًا على أهمية انتصار الفتح في المباراة، بعد التعثر أمام التعاون بالجولة الأولى.

الفتح يستعد لمواجهة الهلال

ويستعد فريق نادي الفتح لمواجهة الهلال يوم الأحد المقبل، بالجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وتألق مراد باتنا في مباراة الفتح أمام الباطن، حيث تمكن من تسجيل هدفين في الانتصار بخماسية دون رد.

وحقق الهلال الفوز مساء الأربعاء على نظيره الفيحاء بهدفين دون رد، ليحقق الانتصار الثاني له.

اشترك الآن واحصل على خصم 25% على باقة الرياضة لمدة سنة كاملة تدفع شهريًا