متواضع أم مغرور؟ هكذا رد إرلينج هالاند على طلب قميصه من لاعب يونج بويز!

هل كنت ستفعل ما فعله النرويجي؟

لقطة مثيرة للجدل حدثت بين شوطي مباراة مانشستر سيتي ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز السيتيزنس بثلاثة أهداف نظيفة.

اللقطة جمعت بين كل من إرلينج هالاند نجم السيتي، ولاعب يونج بويز محمد علي كامارا البالغ من العمر 26 عامًا، والناشط في منتخب غينيا.

بين الشوطين ذهب كامارا إلى هالاند بينما كانا يتوجهان إلى غرف الملابس، وطلب منه قميصه بوضوح، ليرد عليه النرويج: "لا يمكنك فعل ذلك!".

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مع إصرار كامارا، قام هالاند بخلع قميصه وإعطائه للغيني، الأمر الذي قوبل برد فعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

صاحب أحد الحسابات على "إكس" قال: "إذا كانت لدي تلك الفرصة سأفعل الشيء ذاته" بينما قال آخر: "عقب المباراة نعم.. لكن بين الشوطين!".. وتوافق معه آخرون قائلين إن تركيز اللاعب يجب أن يبقى في المستطيل الأخضر.