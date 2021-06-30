متفوقًا على ميسي وكارداشيان .. رونالدو الأغلى إعلانيًا عبر إنستجرام

رقم أسطوري..

أصبح نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو هو الشخص الأكثر جنيًا للأموال مقابل القيام بنشر منشور ممول عبر تطبيق إنستجرام.

وكان رونالدو قد وصل مع بداية منافسات يورو 2020 لـ300 مليون متابع عبر إنستجرام، ليصبح صاحب أكثر عدد من المتابعات متفوقًا على جميع المشاهير الآخرين.

والآن، بات صاحب الـ36 عامًا لا يقارن في جني الأموال مقابل منشور ممول، حيث يستطيع رونالدو الحصول على 1.6 مليون دولار لتأييد منتج عبر التطبيق.

هذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها أحد نجوم كرة القدم قائمة الأعلى أجرًا، لتضاف هذه إلى إنجازات رونالدو، الذي تفوق هكذا على مشاهير آخرين مثل كيم كارداشيان ودواين "ذا روك" جونسون.

قائمة أغلى 10 أشخاص حول العالم فيما يتعلق بإعلانات إنستجرام تحتوي بجانب رونالدو على اسم رياضي واحد، وهو الأسطورة الأخرى وعدوه اللدود ليونيل ميسي.

نجم برشلونة يحتل المركز السابع في أكثر المشاهير جنيًا للأموال من خلف إنستجرام، فالمنشور الواحد من الأرجنتيني لتأييد منتج يمكن أن يجلب له 1.2 مليون دولار.

الجدير بالذكر أن الأموال من خلف وسائل التواصل الاجتماعي تضخمت بشدة في السنة الأخيرة نتيجة لما عاناه العالم من فيروس كورونا وأدى إلى تضاعف استخدام الإنترنت خلال العزل المنزلي.