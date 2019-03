متفوقًا على رونالدو.. كوالياريلا يواصل الابتعاد في صدارة هدافي الكالتشيو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

واصل النجم الإيطالي فابيو كوالياريلا تألقه بقميص سامبدوريا هذا الموسم على مستوى منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل كوالياريلا هدفًا وصنع آخر في مباراة سامبدوريا أمام ساسولو ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الكالتشيو.

وبهدفه في مرمى ساسولو، وصلت أهداف كوالياريلا هذا الموسم إلى 21 هدفًا في صدارة هدافي البطولة متفوقًا على كريستيانو رونالدو.

21 & 7 - Fabio #Quagliarella has now established both his goal record (21) and his assists record (7) in a single campaign. Legendary.#SassuoloSampdoria #SerieA pic.twitter.com/Cqr0colKMU