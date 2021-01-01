متفوقًا على تير شتيجن وكورتوا .. ياسين بونو الأفضل في الدوري الإسباني

بفارق بسيط عن أوبلاك ومتفوقًا على حارسي ريال مدريد وبرشلونة

كشفت الأرقام أن حارس مرمى نادي إشبيلية الدولي المغربي ياسين بونو هو بالفعل الحارس الأكثر حسماً في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي بفارق بسيط عن يان أوبلاك. حارس مرمى نادي أتلتيكو مدريد.

في الوقت الحالي يحتل إشبيلية المركز المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري الإسباني وينافس ريال مدريد وبرشلونة على الوصافة، كما فاز في 16 من آخر 19 مباراة خاضها.

الفضل في ذلك يعود بالطبع للمدرب لوبيتيجي ولاعبيه، والذي يعد أحد أبرزهم في الموسم الحالي يوسف النصيري في الأمام، والحارس الرائع ياسين بونو في الخلف.

سلسلة الانتصارات المتتالية تشير بشكل واضح إلى نظام إشبيلية الدفاعي تحت قيادة المدير الفني السابق لريال مدريد، وكذلك تألق الحارس ياسين بونو

وكان المغربي هو البطل الرئيسي في آخر مباراتين مع تصديات للعديد من الفرص الحقيقية أمام برشلونة في نصف نهائي كأس الملك وأيضًا في الانتصار الأخير مساء السبت الماضي ضد ويسكا.

بونو هذا الموسم هو حارس المرمى صاحب أفضل نسبة تصديات في الدوري الإسباني على الإطلاق بنسبة 79.68%، أي 8 من كل 10 تسديدات يتلقاها ينجح في التصدي لها.

فقط حارس مرمى أتلتيكو مدريد يان أوبلاك يقترب منه بنسبة 79.36%، ولكن الثنائي يتفوقان على تير شتيجن حارس مرمى برشلونة وتيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.

الحارس الدولي الألماني يحتل المركز الثالث خلف بونو وأوبلاك بنسبة تصديات تصل إلى 74.58%، بينما يحتل البلجيكي المركز الرابع بنسبة تصديات 72.06%.

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يذكر أن ياسين بونو كان أحد الأسباب الرئيسية في تتويج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، حيث قدم أدوارًا إقصائية مميزة وقاد الفريق الأندلسي لتحقيق اللقب في نهاية المطاف.