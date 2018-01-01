متفوقًا على زيدان.. مبابي رابع أكثر الشخصيات شعبية في فرنسا

صاحب الـ 20 عامًا أصبح رابع أكثر الشخصيات شعبية في فرنسا

فيسبوك تويتر محمد عماد

اختير نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي رابع أكثر الشخصيات شعبية في فرنسا، وذلك وفقًا لاستطلاع أجرته صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" عن عام 2018.

مبابي كان أحد اللاعبين البارزين في منتخب فرنسا الذي توج بكأس العالم هذا العام في روسيا، كما أنه فاز بجائزة أفضل لاعب صاعد بالبطولة بعد إحرازه أربعة أهداف.

باريس سان جيرمان يتلقى ضربة موجعة بإصابة مبابي

صاحب الـ 20 عامًا أيضًا حل بالمركز الرابع في ترتيب أفضل لاعبي العالم عن عام 2018، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومجلة فرانس فوتبول.

كما فاز نجم باريس سان جيرمان بجائزة أفضل لاعب صاعد لعام 2018 من قبل مجلة فرانس فوتبول، وتوج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب بفرنسا.

مبابي الذي اختير كرابع أكثر الشخصيات شعبية في فرنسا عن عام 2018، جاء خلف الموسيقي جان جاك أولد مان، والممثل الكوميدي عُمر سي وزميله داني بون.

بينما تفوق مبابي على أسماء مثل رائد الفضاء توماس بيسكويه، ومدرب ريال مدريد الأسبق زين الدين زيدان الذي حل بالمركز السادس.