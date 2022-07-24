"متعودة دايمًا" .. برشلونة ملك حرمان تشيلسي من الصفقات!

برشلونة اعتاد التفوق على تشيلسي في سوق الانتقالات.

طور نادي برشلونة الإسباني ما يشبه العادة في التفوق على تشيلسي الإنجليزي في سوق الانتقالات، وظهر ذلك بوضوح خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022.

برشلونة نجح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من التفوق على تشيلسي في أكثر من صراع، بداية من الحصول على خدمات المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن من "البلوز" في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده في "ستامفورد بريدج".

وبعيدًا عن كريستنسن، فإن برشلونة نجح في الظفر بخدمات البرازيلي رافينيا جناح نادي ليدز يونايتد، بعد أن كان قاب قوسين من الانتقال إلى "ستامفورد بريدج".

كما نجح برشلونة أيضًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من الحفاظ على خدمات الفرنسي عثمان ديمبيلي وتجديد عقده، بعد أن كان على وشك الاتفاق مع تشيلسي.

ومن بين اللاعبين الذين نجح برشلونة في الفوز بخدماتهم على حساب تشيلسي في الصيف الحالي، كان البولندي روبرت ليفاندوفسكي النجم السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني.

وفي الوقت الحالي، يوجد صراع بين برشلونة وتشيلسي على خدمات الفرنسي جول كوندي مدافع نادي إشبيلية، ويبدو أن المدافع يفضل الانتقال إلى "كامب نو".

ما حدث في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، يبدو أن له بعض الجذور القديمة، بعد أن نجح برشلونة في صيف 2007 من الحصول على خدمات داني ألفيش من إشبيلية.

وفي الساعات الأخيرة، انتشرت تغريدة لحساب هيئة الإذاعة البريطانية، بتاريخ 15 أغسطس 2007، تتحدث عن تصريحات وكيل ألفيش التي تؤكد اقتراب البرازيلي من الانتقال إلى تشيلسي.

Sevilla defender Daniel Alves will join Chelsea in the next few days, according to the Brazilian's agent. http://tinyurl.com/2wdv7y — BBC News (World) (@BBCWorld) August 15, 2007

تشيلسي أيضًا حاول أكثر من مرة التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، لكن في كل مرة كان "البلوز" يفشل في تلك المهمة.