لم تكن المواجهة التي جمعت بين سبورتينغ لشبونة وأرسنال مساء الثلاثاء في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مثيرة على الإطلاق. أظهر كلا الفريقين تنظيمًا دفاعيًا جيدًا. ومع ذلك، نجح مدافع سبورتينغ أوسمان ديوماندي في إثارة حماس الجماهير بتمريرة لا مثيل لها.

من المعروف أن دفاع أرسنال غالبًا ما يكون منظمًا ويصعب اختراقه. فالغانرز هم الفريق الأقل استقبالًا للأهداف في الدوري، كما أن فريق ميكيل أرتيتا لم يستقبل سوى خمسة أهداف في دوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، تمكن ديوماندي، لاعب المنتخب الإيفواري، من مفاجأة دفاع لندن تمامًا بعد بضع دقائق فقط. تمكن المدافع المركزي من خلق فرصة كبيرة من موقف بدا مستحيلًا.

تلقى الإيفواري الكرة بالقرب من دائرة الوسط ورأى الظهير الأيسر ماكسي أراوجو يقوم بحركة جيدة في العمق. بتمريرة تريفيلا - وهي تمريرة بظهر القدم وتعتبر الحركة المميزة لريكاردو كواريسما - تمكن المدافع من وضع الأوروغواياني في مواجهة ديفيد رايا ومفاجأة الظهير الأيمن بن وايت تمامًا.

ثم واجه أراوجو الحارس الإسباني في مواجهة فردية وسدد الكرة بشكل رائع. ومع ذلك، تمكن رايا، كما حدث مرارًا هذا الموسم، من التميز بتوجيه الكرة بأطراف أصابعه إلى العارضة. وهكذا أصبحت التمريرة الرائعة للاعب الإيفواري تمريرة كانت تستحق مصيرًا أفضل.

لسوء الحظ، لم تكن هذه التمريرة الرائعة نذيراً لما سيحدث في بقية المباراة، التي اتسمت بشكل أساسي بالدفاع الجيد والمنظم، مما أدى إلى عدم خلق فرص كبيرة تقريباً.

بدا لفترة طويلة أن المباراة ستنتهي بتعادل خالٍ من الأهداف، إلى أن تمكن البديل كاي هافرتز في الدقائق الأخيرة من تحويل تمريرة رائعة من بديل آخر، غابرييل مارتينيلي، إلى هدف: 0-1.