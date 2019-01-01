متعب وإيتو يسحبان قرعة كأس الأمم الإفريقية

قرعة كأس الأمم الإفريقية تقام يوم 12 أبريل الجاري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن الثنائي الذي سيقوم بسحب قرعة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستقام في مصر الجمعة المقبلة.

وتقام البطولة في مصر في منتصف العام الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة بعد زيادة عدد المشاركين بشكل رسمي.

ويقوم كلًا من المصري عماد متعب نجم الأهلي السابق، والكاميروني صامويل إيتو مهاجم برشلونة السابق، لسحب قرعة البطولة.

وتجرى مراسم البطولة يوم الجمعة المقبل 12 أبريل الجاري تحت سفح الأهرامات، بتواجد الكثير من نجوم الكرة الإفريقية على مر العصور.

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وكانت مصر قد حصلت على حق تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد سحبها رسميًا من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب لاستضافة البطولة.