متطلبات جديدة لحصول الأندية على شهادة الكفاءة المالية

أعلنت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة، عن متطلبات شهادة الكفاءة المالية للفترة الصيفية 2022-2023، لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الدرجة الأولى، اليوم الخميس.

وأصدرت اللجنة بيانًا رسميًا اليوم الخميس، تؤكد خلاله على أن بنود شهادة الكفاءة المالية المقبلة تشمل كافة الأنشطة الرياضية، بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الدرجة الأولى.

وحددت للجنة يوم 31 مارس 2022، ليكون الحد الأقصى لتنفيذ الشروط التي يجب توافرها، لاستخراج الأندية شهادة الكفاءة المالية، التي تتيح لهم تسجيل لاعبين جدد بالقوائم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجاءت الشروط التي تم الإعلان عنها كالآتي:

1- ذمم دائنة "لاعبين".

2- ذمم دائنة "مدربين".

3- ذمم دائنة "موظفين".

4- أندية رياضية.

5- مستحقات القضايا المالية الصادر بها قرارات نهائية.

6- حصة الوسطاء التي تتوفر فيها الاشتراطات التالية:

- أن يكون الوسيط مسجلًا لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ويحمل رخصة سارية المفعول.

- وجود عقد التمثيل.

- إثبات ما يفيد إشعار لجنة الاحتراف بعقد التمثيل خلال 3 أيام عمل من تاريخ إبرامه.

- وجود اسم الوسيط في العقد.

- عدم وجود تضارب مصالح، أي لا يمثل الوسيط النادي واللاعب معًا، وفي حال اختيار النادي واللاعب لخدمات نفس الوسيط، ضمن نطاق المعاملة ذاتها، فيجب تقديم ما يثبت موافقة اللاعب والنادي على ذلك.

لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية تُعلن متطلبات شهادة الكفاءة المالية للفترة الأولى من الموسم الرياضي القادم، لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وأندية دوري يلو للدرجة الأولى، والتي تشترط سداد كافة الالتزامات المالية المستحقة وواجبة السداد حتى 31 مارس 2022م pic.twitter.com/BsUIgGsdvR — وزارة الرياضة (@gsaksa) February 24, 2022

- عدم تجاوز عمولة الوسيط للنسبة المحددة نظامًا.

- إذا كان اللاعب قاصرًا، قإن الوصي الشرعي للاعب يجب أن يوقع كذلك على عقد التمثيل وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة.

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وكشفت اللجنة أيضًا عن الاشتراطات الواجب اتباعها للحصول على شهادة الكفاءة المالية، والتي جاءت كالآتي:

- سداد الالتزامات الواجبة السداد حتى 31 مارس 2022 حسب النطاق المذكور أعلاه.

- عدم جدولة الرواتب.

- عدم تحويل أي التزام واجب السداد حتى 31 مارس 2022، إلى قضية.

- أن يكون آخر موعد لسداد الالتزامات هو 10 أيام قبل إغلاق فترة التسجيل الصيفية القادمة كحد أقصى.

- الإفصاح للجنة عن المطالبات المالية بين الأندية، أو ما بين الأندية الأفراد قبل 14 أبريل 2022، وذلك عبر البريد الإلكتروني الخاص باللجنة، على أن يتم ترحيل أي مطالبة مالية بعد ذلك التاريخ إلى الفترة التي تليها.