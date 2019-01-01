متصدر الدوري المصري أمام "أطلع بره" ووصيفه يواجه بطل الصومال في تمهيدي أبطال إفريقيا

بطل الدوري المصري ووصيفه يشاركان في الدور التمهيدي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أجرت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قرعة الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم المقبل 2019-2020.

وقررت لجنة المسابقات إعفاء 3 فرق فقط من خوض الدور التمهيدي ومشاركتهم بدايةً من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، وهي فريق الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي ومازيمبي الكونغولي.

ويواجه بطل الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، بطل جنوب السودان "أطلع برا"، في الدور التمهيدي الذي قرر الاتحاد الإفريقي مشاركة الفريقين المصريين مشاركتهم في هذا الدور.

بينما يواجه الوصيف في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، بطل الصومال كاديها.

ومن المقرر أن يحسم لقب الدوري المصري الممتاز الأسبوع المقبل عقب لقاء القمة، حيث ستنتهي المباريات المتبقية الأحد المقبل بمواجهة الأهلي والزمالك على ملعب "برج العرب".