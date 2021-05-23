متخصص قهر الكبار .. هل يظفر الأهلي أو الزمالك بسعد بقير؟

الأهلي أم الزمالك، من في حاجة أكثر لخدمات بقير؟

في ظل الاهتمام الكبير به، وافق نادي أبها على فتح الباب لرحيل نجمه التونسي سعد بقير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد وجود اهتمام به من جانب العديد من الأندية، أبرزها الهلال والنصر، ولكن هل من الممكن أن ينتقل بقير إلى أحد كبيري الكرة المصرية الأهلي أو الزمالك؟

أبها أعلن عن أنه لن يقبل بعرض أقل من 8 ملايين ريال سعودي، من أجل الموافقة على رحيل سعد بقير لأي فريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ليفتح الباب أمام جميع الفرق الراغبة في الحصول على خدماته.

من هو سعد بقير؟

اللاعب صاحب الـ27 عامًا، كان لاعبًا في صفوف نادي الملعب القابسي، قبل أن ينتقل إلى الترجي التونسي في صيف 2015، الذي تألق معه وحقق بطولة دوري أبطال إفريقيا 2018.

وبعدها انتقل إلى صفوف نادي أبها الذي تألق معه، حيث يلعب في مركز صانع الألعاب، وقد يستخدمه مدربه للعب في مركز الجناح، ولكن يعد مركز صناعة اللعب اللاعب رقم "10" هو أفضل مركز له.

ويعد بقير واحدًا من العناصر التي يعتمد عليها الجهاز الفني للمنتخب التونسي خلال الفترة الأخيرة، حيث شارك في المعسكر الأخير لنسور قرطاج الذي أقيم في مارس الماضي، ولعب في مباراتي ليبيا وغينيا الاستوائية، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا.

ما هي مميزات سعد بقير الفنية؟

يعد أبرز ما يميز سعد بقير فنيًا، هو السرعة بالإضافة إلى دقة التمرير، بالإضافة إلى تصويباته القوية، والسرعة والمهارة العالية، فهو من نوعية اللاعبين التي تستطيع قلب نتيجة أي مباراة.

بقير صنع الكثير من الفرص خلال 52 مباراة، حيث استطاع أن يصنع 123 فرصة للتسجيل، لم يتم استغلال منها إلا 16 فرصة سجلها زملائه اللاعبين خلال 52 مباراة.

ويمتاز سعد بقير بصحة قراراته في جل الأوقات، وهذا ما تشير إليه الأرقام مع الفريق ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

لعب الهوني 52 مباراة، سجل 19 هدفًا وصنع 16 هدفًا، بالإضافة إلى 123 فرصة لزملائه اللاعبين، وسدد 81 كرة، منها 40 تسديدة على المرمى، و41 تسديدة خارج المرمى، ومرر بقير الكرة 1964 مرة، منها 1541 تمريرة صحيحة و 423 تمريرة خاطئة.

من يمتلك الأهلي في هذا المركز؟

لا يمتلك الأهلي لاعبين بوفرة في هذا المركز، وذلك في ظل وجود محمد مجدي أفشة، وبديله ناصر ماهر البعيد عن مستواه بعد الإصابة التي تعرض لها، وجعلته يغيب عن الملاعب فترة طويلة.

انضمام بقير للأهلي سيكون إضافة بكل تأكيد، ولكن مشاركته بشكل أساسي لن يكون مضمونًا، في ظل تألق محمد مجدي أفشة، الذي يعد واحدًا من أفضل لاعبي القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية.

هل يحتاجه الزمالك بالفعل؟

نادي الزمالك يمتلك في هذا المركز اللاعب يوسف إبراهيم أوباما، ودائمًا ما تشتكي جماهير القلعة البيضاء من تذبذب مستواه خلال الفترة الماضية، ولا يوجد له بديل مميز في هذا المركز، سوى محمود عبد الرزاق شيكابالا، قائد الفريق.

الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون دائمًا ما يعتمد على شيكابالا في مركز الجناح الأيمن، وهناك أزمة تكمن في أن شيكابالا لا يستطيع لعب المباراة كاملة، بسبب لياقته.

"الهلال لا يستحق الدوري لأنه فريق عاجز"

وجود سعد بقير في صفوف نادي الزمالك أمر مفيد جدًا، ولديه فرصة كبيرة للعب بشكل أساسي على حساب أوباما، الذي يقدم مستوى مذبذب خلال الفترة الحالية.

الخلاصة .. هل يتحرك الأهلي والزمالك لضم بقير؟

أرى أن سعد بقير لاعب مميز للغاية، وسيكون إضافة لأي فريق ينضم له، بالإضافة إلى أن هناك عنصر مهم يجب النظر له، وهو تواجده في سن النضج الكروي حاليًا، ولكن يجب التنويه إلى أنه لاعب دائمًا ما يظهر في المباريات الكبرى بالتخصص.

أتذكر مباراته في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018 أمام الأهلي، عندما نجح في قيادة الترجي لتحقيق فوزًا عريضًا على الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، ليتوج الفريق التونسي باللقب، حيث استطاع أن يسجل هدفين في مرمى العملاق القاهري.

من الممكن أن يتعاقد معه الأهلي والزمالك، خاصة وأنه يمتلك خبرات إفريقية كبيرة، اكتسبها في تجربته مع نادي الترجي، قبل انضمامه إلى أبها.