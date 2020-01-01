متحديًا كورونا - حفلة جنسية لنجم مانشستر سيتي في المنزل

فضيحة كبيرة لنجم سيتي

كشفت فتاة ليل عن تنظيم نجم مانشستر سيتي كايل ووكر حفلاً جنسياً في منزله ساعات قبل نشره فيديو يدعو فيه الجماهير لاحترام حظر التجوال والبقاء في المنزل.

إنجلترا من أكثر الدول تضرراً من انتشار وباء كورونا، ودعت الحكومة الإنجليزية الشعب للبقاء في المنازل وعدم النزول إلا للضرورة لتفادي انتشار العدوى.

وأوضحت لويس ماكنامرا، 21 عاماً، في تصريحات مع "صن"أنها وفتاة ليل أخرى تم توجيه الدعوى لهما من قبل ووكر وأحد أصدقائه للحضور في منزله مساء الثلاثاء الماضي.

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وذكرت الفتاة التي تدرس علم الجريمة في مانشستر وتعمل في مجال الدعارة أن رئيسها أخبرها أنها مطلوبة من عميل هام، وأنها ذهبت بصحبة الفتاة الأخرى للعنوان.

وأضافت لويس أنها لم تعرف هوية ووكر الذي عرف نفسه على أنه كاي، وقالت إن صديقه قال لها إنه لاعب كرة قدم معروف، وأنه دفع 2200 جنيه استرليني مقابل الليلة.

ونشرت الفتاة صوراً لووكر من الليلة المذكورة، مما أجبره على الخروج علناً وتقديم اعتذار عبر وسائل التواصل الاجتماعية بسبب تصرفاته وعدم تحمل المسؤولية.

الفضيحة ليست الأولى لووكر، إذ سبق وترك صديقته قبل أشهر بسبب اكتشافها بتسببه في حمل فتاة ليل، التقرير الذي نشرته صحيفة صن البريطانية علناً.