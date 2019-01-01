متحدث باسم ألتراس إنتر: هتافات كوليبالي لم تكن عنصرية

قضية الهتافات العنصرية ضد كوليبالي تواصل إثارة الجدل في إيطاليا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث أحد أعضاء ألتراس إنتر ميلان والذي يدعى إينزاس بأن الهتافات التي أطلقتها جماهير النيراتزوري ضد مدافع نادي نابولي خاليدو كوليبالي لم تكن عنصرية. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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.وتعرض كوليبالي المدافع الدولي السنغالي لوصلة من الهتافات العنصرية خلال مباراة إنتر ميلان أمام نابولي منتصف الشهر الماضي على ملعب جيوسيبي مياتزا



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وجاء هذا على خلفية المشاجرات التي حدثت بين جماهير إنتر وجماهير نابولي قبل بداية المباراة، والتي قُتل على إثرها مشجع لإنتر ميلان وثلاثة مشجعين لنابولي.

وبخصوص ذلك، قال إينزاس أحد أعضاء رابطة مشجعي النيراتزاوري إن الهتافات التي تم إطلاقها ضد كوليبالي لم تكن إساءة عنصرية بقدر ما كانت مجرد استفزاز"

وأضاف: "جميع مشجعي إنتر الذين أطلقوا صيحات الاستهجان ضد كوليبالي سيحبونه في حال كان لاعبًا لفريقهم، وذلك لأنه لاعب جيد ورائع"

يذكر أن نادي نابولي والمدرب كارلو أنشيلوتي كانوا قد هددوا بالانسحاب من بطولة الدوري الإيطالي في حال تكررت الهتافات العنصرية ضد أحد لاعبيهم مرة أخرى.