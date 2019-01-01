النتائج المباشرة
كأس إيطاليا

متحدث باسم ألتراس إنتر: هتافات كوليبالي لم تكن عنصرية

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
قضية الهتافات العنصرية ضد كوليبالي تواصل إثارة الجدل في إيطاليا

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

تحدث أحد أعضاء ألتراس إنتر ميلان والذي يدعى إينزاس بأن الهتافات التي أطلقتها جماهير النيراتزوري ضد مدافع نادي نابولي خاليدو كوليبالي لم تكن عنصرية.

اختيارات المحررين

 .وتعرض كوليبالي المدافع الدولي السنغالي لوصلة من الهتافات العنصرية خلال مباراة إنتر ميلان أمام نابولي منتصف الشهر الماضي على ملعب جيوسيبي مياتزا


السعودية تفتتح مشوارها الأسيوي باكتساح كوريا الشمالية برباعية

وجاء هذا على خلفية المشاجرات التي حدثت بين جماهير إنتر وجماهير نابولي قبل بداية المباراة، والتي قُتل على إثرها مشجع لإنتر ميلان وثلاثة مشجعين لنابولي.

وبخصوص ذلك، قال إينزاس أحد أعضاء رابطة مشجعي النيراتزاوري إن الهتافات التي تم إطلاقها ضد كوليبالي لم تكن إساءة عنصرية بقدر ما كانت مجرد استفزاز"

وأضاف: "جميع مشجعي إنتر الذين أطلقوا صيحات الاستهجان ضد كوليبالي سيحبونه في حال كان لاعبًا لفريقهم، وذلك لأنه لاعب جيد ورائع"

يذكر أن نادي نابولي والمدرب كارلو أنشيلوتي كانوا قد هددوا بالانسحاب من بطولة الدوري الإيطالي في حال تكررت الهتافات العنصرية ضد أحد لاعبيهم مرة أخرى.

الموضوع التالي:
باكيتا: ميلان هو المكان الأمثل بالنسبة لي
الموضوع التالي:
كأس آسيا 2019 | بيتزي: كوريا ليس خصمًا سهلًا وآمل أن نعود للسعودية أبطالًا
الموضوع التالي:
موعد مباراة السعودية القادمة ضد لبنان في كأس آسيا 2019
الموضوع التالي:
أخبار إيجابية من روما.. دي روسي لن يضطر لإجراء العملية الجراحية لحل مشكلة الركبة
الموضوع التالي:
إنتر يطلب حضور الأطفال لمباراة ساسولو بدلاً من مدرجات خاوية
إغلاق