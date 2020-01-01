متحدث النصر: حمد الله نسخة جديدة من ماجد عبد الله

الصرامي يتغزل في حمد الله.

يرى سعود الصرامي، المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، أن النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق، سيكرر ما فعله ماجد عبد الله أسطورة الفريق.

ماجد عبد الله هو الهداف التاريخي لنادي النصر في جميع المسابقات، بينما يعد حمد الله الذي انضم إلى العالمي في صيف 2018، أفضل هداف في نسخة واحدة فقط في تاريخ الدوري السعودي، بتسجيله 34 هدفًا.

الصرامي نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها:

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"مدرج الشمس استمتع بموهبة ماجد عبد الله وهو يهز شباك المنافسين".

المتحدث الرسمي للنصر واصل: "جمهور النصر يستمتع بأهداف حمد الله وهو يكرر صياغة القصة المثيرة والجميلة".

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ويعد عبد الرزاق حمد الله واحدًا من أهم لاعبي فريق النصر حاليًا، حيث يعتمد عليه الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا بشكل أساسي.