متجهًا إلى برشلونة؟ كافاني يودع جماهير مانشستر يونايتد!

كشفت تقارير صحفية أن إدينسون كافاني، لاعب مانشستر يونايتد، قام بتوديع جماهير فريقه، في آخر مباراة خاضها مع الشياطين الحمر، والتي كانت أمام بيرنلي على ملعب أولد ترافورد.

وساهم المهاجم الأوروجوياني، في فوز الشياطين الحمر، على بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء يوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

وكان اللاعب صاحب الـ 34 عامًا، قد انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف 2020 قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد، وفي الصيف الماضي جدد عقده لموسم جديد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "express" الإنجليزية، فإن كافاني اتجه لجمهور فريقه عقب المباراة، وقام بتحيتهم كأنه يودعهم، ليزداد الغموض حول مستقبله رفقة الشياطين الحمر.

وارتبط كافاني، بالرحيل عن مانشستر يونايتد، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بسبب قلة مشاركاته، وسط اهتمام من برشلونة بالتعاقد معه بحسب ما ذكرت التقارير الصحفية.

وتسعى إدارة برشلونة، إلى التعاقد مع مهاجم صريح، تعوض به اعتزال سيرخيو أجويرو، الذي اعتزل قبل أسابيع بسبب مشاكل صحية، وعدم اقتناع تشافي هيرنانديز مدرب الفريق بقدرات لوك دي يونج.

الجدير بالذكر أن كافاني مع مانشستر يونايتد، قد خاض 49 مباراة بكافة المسابقات نجح خلالهم في تسجيل 18 هدفًا، وصنع 10 آخرين.