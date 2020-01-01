متجاهلًا محمد صلاح .. نجم مانشستر سيتي يختار أصعب من قابلهم

فيرناندينيو نجم وسط ملعب ودفاع مانشستر سيتي يختار أصعب من قابلهم في مسيرته الكروية بين ميسي ونيمار ورونالدو ومبابي.

كشف النجم البرازيلي فيرناندينيو لاعب فريق مانشستر سيتي عن أصعب المنافسين الذين واجههم في مسيرته الكروية حتى الآن.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها اللاعب خلال حوار مع مدرب فلادلفيا يونيو كليبرسون، وتجاهل خلاله التطرق لأيًا من نجوم الدوري الإنجليزي الكبار مثل محمد صلاح وهاري كين وساديو ماني وغيرهم.

وتطرق فيرناندينيو كذلك للحديث عن تغيير بيب جوارديولا لمركزه في مانشستر سيتي خلال الموسم الجاري من وسط الملعب المدافع لقلب الدفاع.

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وقال فيرناندينيو: "أصعب من واجهت هم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار وكيليان مبابي، كلهم لديهم جودة كبيرة ويتسببوا في المشاكل للمدافعين".

وأضاف: "لكن بالنسبة لي دييجو كوستا يعد من أصعب من واجهتهم عندما كان لا يزال في صفوف تشيلسي، لقد كان في حالة رائعة، أتمنى مواجهتهم من جديد".

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وأردف عن تغيير مركزه: "بيب جوارديولا جاء لي وتحدث معي حول ذلك التغيير، لقد كنت قد لعبت عدة مباريات من قبل بذلك المركز لكن خلال الموسم واجهنا العديد من المشاكل والإصابات لذلك كان يجب أن أتواجد كقلب دفاع".

وأكمل: "الأمر لم يكن مشكلة بالنسبة لي لأننا نملك الكرة في أغلب الأوقات، بالطبع الأمر مختلف بعض الشيء عن اللعب في وسط الملعب لكنني أتأقلم، وفي بعض الأحيان يكون عليك التضحية من أجل الفريق، تلك هي تضحيتي لمانشستر سيتي".

جدير بالذكر أن فيرناندينيو كان قد شارك في 31 مباراة هذا الموسم مع مانشستر سيتي في كل البطولات جاءت كلها في مركز قلب الدفاع.