متجاهلًا صلاح .. كلوب: ماني قدم مباراة لا تصدق!

تغنى المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب بلاعبيه ساديو ماني وإبراهيما كوناتي بعد لقاء الريدز أمام مانشستر سيتي، متجاهلًا الحديث عن محمد صلاح.

وكان الفريق الأحمر قد استطاع التغلب على النادي السماوي بنتيجة (3-2)، في لقاء شهد بعض الأخطاء من لاعبي بيب جوارديولا وتألق واسع من نجوم المدرب الألماني.

وتحدث كلوب إلى الموقع الرسمي لنادي ليفربول، معبرًا عن سعادته بما قدمه لاعبيه، ومنتقدًا الغضب الذي يوجه لزاك ستيفن حارس السيتي الذي أخطأ اليوم.

ماذا قال كلوب عن ماني؟

قال كلوب: "لقد لعب مباراة رائعة، مباراة رائعة للغاية".

وواصل: "لقد كان أول لاعب يبدأ الضغط، لذلك كان الأمر حماسيًا بالنسبة له أيضًا. الهدف الأول الذي سجله، أحبه".

وأضاف: "لكني لا أحب أن يتلقى حارس المرمى بعض الانتقادات بسبب الخطأ، والأمر لا يتعلق بذلك، لأن زاك يمكنه فعل ما يريد في هذا الموقف، مثلما فعل إيدرسون قبل أسبوع".

وأوضح: "هذا النوع من الأشياء يحدث مع أليسون وآخرون. إذا كنت تريد أن تلعب كرة القدم، فيمكن أن يحدث ذلك".

وأردف: "لكن تسارع ساديو، والرغبة في الوصول إلى هناك، كان رائعًا حقًا. لذلك كان هذا الهدف جيدًا والآخر كان كرة قدم مناسبة بشكل واضح حتى التمريرة النهائية العالية وتصويبها على الطائر، كان هدفًا رائعًا".

ماذا قال عن كوناتي؟

قال: "سجل إيبو الهدف الثالث في بدايته الثالثة على التوالي، إذا كنت على حق 100٪، فهو أمر مفيد للغاية".

وواصل: "الكرات الثابتة مهمة جدًا، خاصةً عندما تركز الفرق أكثر على فيرجيل، لذلك من المهم حقًا أن يتمكن اللاعب المستهدف الثاني من استخدام ذلك. لقد فعل هذا حتى الآن ثلاث مرات، إنه رائع حقًا".

ماذا عن تحقيق الرباعية؟

عن سؤاله حول إمكانية تحقيق الريدز لرباعية هذا الموسم قال كلوب: "يمكنك ذكر ما تريد، لكن هذا لا يجعل الأمر أكثر احتمالاً".

واختتم: "لن تحصل على الإجابات التي تريدها مني. أعتقد أن مباراة مثل اليوم تُظهر لك بشكل أكبر مدى احتمال عدم القيام بشيء من هذا القبيل".

جدير بالذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة فريق مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء القادم ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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