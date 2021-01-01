متجاهلًا الكبار .. مورينيو يحدد فريقه المفضل في الدوري الإنجليزي حاليًا

تصريحات مورينيو عقب فوز توتنهام على ليدز يونايتد

قال المدير الفني لنادي توتنهام جوزيه مورينيو إنه يرفض اعتبار المباريات أمام خصوم الدوري الإنجليزي الممتاز مباريات سهلة إذا كانت خارج الستة الكبار كما يقوم البعض أحيانًا.

نجح فريق توتنهام في العودة من جديد للانتصارات بالدوري الإنجليزي، بعد التغلب على ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة بالجولة السابعة عشر من البطولة.

المدرب جوزيه مورينيو دخل اللقاء مع توتنهام، طامحًا في كسر النتائج السلبية التي عانى منها مؤخرًا بالدوري، بالخسارة أمام ليفربول وليستر سيتي والتعادل مع وولفرهامبتون وكريستال بالاس.

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وعقب المباراة أشاد بأداء لاعبيه وأكد أن المباراة أمام ليدز يونايتد كانت صعبة للغاية كونه فريق مميز تمامًا كحال أغلب الأندية في إنجلترا في الموسم الحالي.

وأضاف: "عندما لعبنا مع الستة الكبار ظهر بعض الأشخاص ليقولوا إن المباريات الأسهل قادمة لكنني بالطبع لا أصدق ذلك، فكل المباريات بها جانب من الصعوبة"

وتابع: "مواجهة ليدز كانت صعبة وأستون فيلا هو فريقي المفضل في الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي، أنا أستمتع بمشاهدتهم وبكرة القدم التي يقدمونها في الموسم الحالي"

وأردف في السياق ذاته: " هم فريق مميز ومختلف فلديهم لاعبون جيدون ومدربون جيدًا، وهم الخصم التالي في البريميرليج وعلينا التحضير له جيدًا".

وأكد: "النقاط الثلاث مهمة للغاية، أعتقد أننا فهمنا جيدًا كيف يمكن أن يؤذونا وكيف يمكن أن نؤذيهم كرويًا، في هذا الجانب أنا سعيد ولكن ما زلت أعتقد أنه يمكننا ويجب علينا القيام بعمل أفضل"

ورفض مورينيو الاعتماد المطلق على سون وكين في تسجيل الأهداف حيث قال: "أريد أن تأتي الأهداف من لاعبين آخرين وأريدهم أن يشعروا بأنهم يستطيعون التعبير عن أنفسهم بأفضل شكل"

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يذكر أن النتيجة تضع توتنهام في المركز الثالث بجدول الدوري الإنجليزي بـ29 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر، بينما يأتي ليدز في المركز الحادي عشر بـ23 نقطة.