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بعد متابعة كثيفة - برشلونة يصرف النظر عن ضم يوفيتش

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نادي برشلونة الإسباني يقرر التخلي عن فكرة ضم لوكا يوفيتش من صفوف فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن فريق برشلونة قد قرر أن يصرف نظر عن فكرة ضم المهاجم الشاب لوكا يوفيتش من صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن النادي الكتالوني لا يرى في اللاعب ما يحتاجه في مركز رأس الحربة بالفترة المقبلة.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة فالقرار تم اتخاذه عقب فترة طويلة للغاية من المتابعة الكثيفة لنجم الدوري الألماني وعن طريق أكثر من شخص من قبل إدارة النادي.

يأتي كل ذلك رغم الأرقام المذهلة ليوفيتش في الموسم الجاري رفقة آينتراخت، حيث سجل اللاعب حتى الآن 25 هدفًا في 40 مباراة بكل البطولات.

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وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن اللاعب مطلوب للانضمام لصفوف فريق ريال مدريد وأن النادي الملكي قد توصل لاتفاق مع فريق آينتراخت فرانكفورت.

جدير بالذكر أن صاحب الـ 21 عامًا في الأساس ملك لنادي بنفيكا، إلا أن آينتراخت يملك شرطًا في عقد إعارته يسمح لهم بضمه نهائيًا بنهاية الموسم الجاري.

 

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