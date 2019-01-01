مبولحي يحصل على راحة من الاتفاق بعد التتويج بأمم إفريقيا

مبولحي حصل على أفضل حارس في كأس الأمم الإفريقية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

منحت إدارة نادي الاتفاق السعودي، راحة للجزائري رايس مبولحي حارس مرمى الفريق ومنتخب محاربي الصحراء بعد تحقيق أمم إفريقيا.

وكان منتخب الجزائر قد توج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019، على حساب نظيره السنغالي بهدف دون رد في النهائي الذي أقيم في ستاد "القاهرة" أول أمس.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الجهاز الفني للاتفاق السعودي منح مبولحي 11 يومًا إجازة قبل العودة لتدريبات الفريق.

وأشارت التقارير أن حارس مرمى الاتفاق سينضم لمعسكر الفريق في سلوفينيا، يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، عقب انتهاء فترة الراحة.

ويعد مبولحي من أبرز عناصر فريق الاتفاق بعد ما ظهر بشكل مميز خلال الموسم الماضي ومع المنتخب الجزائري في كأس الأمم الإفريقية.

وحصل مبولحي على جائزة أفضل لاعب في مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام السنغال، وأيضًا جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة.