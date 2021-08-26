مبلغ ضخم .. كم سيدفع الاتحاد في ضم أنسيلمو ونياكاتي وكوزمين؟

مازالت تسعى إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد، بالإضافة إلى المدرب الجديد الذي سيقود الفريق خلفًا للبرازيلي فابيو كاريلي.

الاتحاد أعلن عن إقالة كاريلي، بعد خسارة لقب كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، على يد الرجاء البيضاوي المغربي، وذلك خلال بيان رسمي تم إصداره.

كم سيدفع الاتحاد في التعاقد مع كوزمين؟

أكدت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، على أن إدارة الاتحاد قد أنهت التفاوض مع الروماني كوزمين كونترا لقيادة الفريق خلال الموسم الحالي، بدلًا من كاريلي الذي أقيل من منصبه.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الاتحاد قامت بدفع مبلغ مليون دولار للمدرب الروماني، من أجل قيادة الاتحاد خلال الموسم الحالي خلفًا لكاريلي.

وسيصل مدربين أسبان مساعدين لكوزمين في قيادة نادي الاتحاد خلال الأيام المقبلة.

كم سيحصل أنسيلمو ونياكاتي من الاتحاد؟

وأضافت الصحيفة أن إدارة الاتحاد توصلت لاتفاق مع الثنائي البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، والفرنسي يوسف نياكاتي، لاعبا نادي الوحدة، من أجل ضمهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اللاعب البرازيلي أنسيلمو دي مورايس سيحصل على مبلغ ملايين يورو، بينما سيحصل اللاعب الفرنسي نياكاتي على مبلغ 2 مليون دولار من نادي الاتحاد لمدة موسم واحد.

كم كلفت إقالة كاريلي نادي الاتحاد؟

الصحيفة السعودية أشارت إلى أن إقالة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، كلفت نادي الاتحاد مبلغ مالي كبير، وذلك كشرط جزائي في العقد بين الطرفين.

الاتحاد سيدفع مبلغ يقدر بـ 2.8 مليون دولار، أي ما يعادل الـ10.8 ريال سعودي، بناء على ما جاء في الشرط الجزائي للمدرب الذي جدد عقده في يونيو الماضي.

لماذا أقيل كاريلي من نادي الاتحاد؟

وأصدر نادي الاتحاد بيانًا رسميًا، يكشف خلاله الأسباب التي دفعت مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بإقالة المدرب البرازيلي كاريلي، عقب الخسارة من الرجاء المغربي بالنهائي الإفريقي.

كاريلي خرج في تصريحات صحفية، أكد خلالها على أن نادي الاتحاد تعاقد مع لاعبين في مراكز لا يرغب في تدعيمها، على رأسها الهجوم، بينما طلب التعاقد مع مدافعين، وغيرها من الأمور التي لم يتناقش فيها مع الإدارة، وهو ما أثار غضب النادي الجداوي.

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