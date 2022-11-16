"مبررات استبعاد فهد المولد من المونديال غير مقنعة"

فهد المولد تعرض في السنوات الأخيرة لعديد الصدمات بسبب قضايا المنشطات

أكد الإعلامي الرياضي خالد أبو غانم أن استبعاد اللاعب فهد المولد من قائمة المنتخب السعودي المشاركة في كأس العالم قطر 2022، يحاوطه عديد علامات الاستفهام، موضحًا أنه لم يكن هناك مبرر لإخراجه من القائمة.

الأخضر كان قد أعلن قبل أيام، استبعاد الفهد الأسمر من القائمة النهائية، على خلفية تحقيقات المحكمة الرياضية الدولية "كاس" في استئناف اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، على قرار رفع الإيقاف عنه من قبل مركز التحكيم الرياضي السعودي والتراجع عن إيقافه لمدة عام ونصف. (طالع التفاصيل)

وقال أبو غانم، خلال تصريحات: "حتى الآن أنا لست مقتنعًا بمبررات استبعاد فهد المولد من المنتخب، القضية مستمرة منذ أكثر من شهر، ومنذ بداية المعسكر كانوا يعلمون بالقضية، وحتى الآن لم يُحدد ميعاد الجلسة أو المحكمون، فلماذا الخوف؟ ولماذا تم ضمه للقائمة النهائية من الأساس قبل التراجع؟، هناك استفسارات غريبة".

وأضاف: "رينارد استبعد المولد الجناح الأيمن السريع، فلماذا تم استدعاء نواف العابد بدلًا منه؟!، أيمن يحيى بديل المولد، الجناح الأيمن خانته الفعلية التي يلعب بها، ونفس المهام التي يقوم بها المولد يقوم بها أيمن، لكن اختيار العابد غريب، ليس تقليلًا من نواف، إنما أنا أتحدث عن استبدال خانة بخانة، لو استبعد لاعب رقم 10 وضم نواف، كنت سأيده، لكن نواف لا يمكن أن يلعب كجناح أيمن، هل رينارد سيغير خطته؟، لا نعلم!".

🗣 خالد أبو غانم :

لست مقتنعا بمبررات استبعاد "فهد المولد"..

الحصاد الرياضي ...

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )

@alghanim70 pic.twitter.com/SUNb2xZGQQ — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 15, 2022

يذكر أنه تم رفع الإيقاف عن المولد من قبل مركز التحكيم في أغسطس الماضي بعد ثلاثة أشهر فقط من صدور قرار إيقافه لمدة عام ونصف، لكن في أكتوبر الماضي، قدمت وادا استئنافها أمام كاس، ولا تزال القضية منظورة.