نابولي ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة دوري أبطال أوروبا

28' خطأ فادح جديد من دفاع ليفربول، وهذه المرة من جو جوميز أمام أوسيمين، الذي خطف الكرة ودخل إلى منطقة الجزاء ومرر نحو كفاراتسخيليا الذي سدد كرة نحو المرمى الخالي، لكن الأرض انشقت عن فان دايك الذي حول الكرة إلى ركنية.