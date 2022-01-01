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نابولي ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة دوري أبطال أوروبا

تابع تغطية مباشرة لمباراة نابولي ضد ليفربول في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

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Joe Gomez Khvicha Kvaratskhelia Liverpool Napoli 2022
Getty

2022-09-07T20:14:00.000Z

55' ليفربول يضغط بكافة خطوطه على نابولي في محاولة لتقليص النتيجة أكثر، لكن دون تهديد حقيقي على مرمى أصحاب الأرض.

جووووووووووووووووووووووووووووووووووول، صحوة ليفربول تبدأ

2022-09-07T20:08:02.905Z

49' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، ليفربول يبدأ صحوته لكن متأخرًا جدًا.

لويس دياز يسجل الهدف الأول لصالح ليفربول، عبر تسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء.

جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول .. الرابع لصالح نابولي

2022-09-07T20:05:50.087Z

47' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، نابولي يسجل الرابع..

كرة أمامية من أنجويسا ضربت دفاع ليفربول ووصلت إلى جيلينسكي الذي سدد كرة صعبة تصدى لها أليسون، لكن الكرة عادت إلى لاعب نابولي الذي وضع الكرة بهدوء في المرمى.

بداية الشوط الثاني

2022-09-07T20:04:00.000Z

46' حكم المباراة يطلق صافرة بداية الشوط الثاني من مباراة نابولي وليفربول.

نهاية الشوط الأول

2022-09-07T19:47:57.185Z

الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول من المباراة بتقدم نابولي على ليفربول بثلاثية نظيفة.

جوووووووووووووووووووووووووووووووول، هدف جديد لصالح نابولي

2022-09-07T19:45:04.877Z

44' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، الهدف الثالث لصالح نابولي، خطأ من جوميز في التغطية على كفاراتسخيليا، ليخطف الكرة ويمرر نحو جيوفاني سيميوني الذي نزل بدلًا من أوسيمين، ولم يجد الأرجنتيني أدنى صعوبة من وضع كرة في المرمى الخالي.

2022-09-07T19:40:00.000Z

40' الشوط الأول يقترب من نهايته، وليفربول غائب تمامًا على الصعيدين الدفاعي والهجومي، وتنظيم رائع من نابولي خاصة في الهجمات المرتدة.

جووووووووووووووووووووووووول، نابولي يسجل الهدف الثاني

2022-09-07T19:31:50.201Z

31' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، زامبو أنجويسا يسجل الهدف الثاني لصالح نابولي، بعد خطأ جديد من جو جوميز أمام كفاراتسخيليا، الذي خطف الكرة ومرر إلى أنجويسا المنطلق من الخلف، وسدد كرة قوية سكنت شباك ليفربول.

2022-09-07T19:28:05.878Z

28' خطأ فادح جديد من دفاع ليفربول، وهذه المرة من جو جوميز أمام أوسيمين، الذي خطف الكرة ودخل إلى منطقة الجزاء ومرر نحو كفاراتسخيليا الذي سدد كرة نحو المرمى الخالي، لكن الأرض انشقت عن فان دايك الذي حول الكرة إلى ركنية.

2022-09-07T19:25:00.000Z

25' ليفربول يواصل البحث عن مرمى نابولي، لكن دون جدوى حتى الآن.

أليسون يحرم نابولي من الهدف الثاني

2022-09-07T19:17:25.965Z

18' يا رباااااااااااااااااااااه، أليسون يتصدى لركلة الجزاء الثانية لصالح نابولي، والتي احتسبها الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو، الحارس البرازيلي نجح في تخمين زاوية تسديد أوسيمين بنجاح وتصدى للكرة ببراعة.

2022-09-07T19:10:00.000Z

10' ليفربول يحاول الدخول في أجواء اللقاء والضغط على نابولي بعد البداية الهزيلة في المباراة.

جووووووووووووووووووووول .. نابولي يسجل الهدف الأول

2022-09-07T19:05:26.914Z

5' جووووووووووووووووول، نابولي يفتتح التسجيل من علامة الجزاء، عن طريق جيلينسكي.

بداية نارية

2022-09-07T19:01:37.450Z

1' خطأ فادح من أليسون بيكر بخروج غير مبرر من مرماه كاد يكلف ليفربول استقبال الهدف الأول، لكن فيكتور أوسيمين لم يستغل الفرصة، وسدد الكرة في القائم.

انطلاق المباراة

2022-09-07T19:00:00.000Z

تشكيل ليفربول ضد نابولي

2022-09-07T18:06:40.000Z

وسوف يعتمد يورجن كلوب على العناصر الآتية:

الخطة: 4-3-3

أليسون

ترنت ألكساندر آرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون

هارفي إيليوت - فابينيو - جيمس ميلنر

محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - لويس دياز

تشكيل نابولي ضد ليفربول

2022-09-07T17:59:36.000Z

قرر لوتشيانو سباليتي الاعتماد على التشكيل الآتي:

الخطة: 4-2-3-1

أليكس ميريت

جيوفاني دي لورينزو - كيم مين جاي - أمير رحماني - ماتياس أوليفيرا

ستانيسلاف لوبوتكا - زامبو أنجوسيا

خفيتشا كفاراتسخيليا - بيوتر جيلينسكي - ماتيو بوليتانو

فيكتور أوسيمين

2022-09-07T17:50:22.000Z

أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تجمع بين نابولي وليفربول على ملعب "دييجو مارادونا".

ليفربول يدخل المباراة وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية، تضمن له بداية قوية في دور المجموعات، خاصة وأنه أحد الأبطال التاريخيين للبطولة، بعد أن حصد سبعة ألقاب.

أما نابولي، فيعلم أن البداية الجيدة على أرضه ستكون مثالية من أجل تجنب الدخول في حسابات معقدة في المجموعة.

المجموعة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، تضم إلى جانب نابولي وليفربول، فريقي أياكس الهولندي، ورينجرز الاسكتلندي.