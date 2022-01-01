نابولي ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة دوري أبطال أوروبا

شاهد البث المباشر لمباراة نابولي ضد ليفربول
55' ليفربول يضغط بكافة خطوطه على نابولي في محاولة لتقليص النتيجة أكثر، لكن دون تهديد حقيقي على مرمى أصحاب الأرض.
جووووووووووووووووووووووووووووووووووول، صحوة ليفربول تبدأ
49' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، ليفربول يبدأ صحوته لكن متأخرًا جدًا.
لويس دياز يسجل الهدف الأول لصالح ليفربول، عبر تسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء.
جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول .. الرابع لصالح نابولي
47' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، نابولي يسجل الرابع..
كرة أمامية من أنجويسا ضربت دفاع ليفربول ووصلت إلى جيلينسكي الذي سدد كرة صعبة تصدى لها أليسون، لكن الكرة عادت إلى لاعب نابولي الذي وضع الكرة بهدوء في المرمى.
بداية الشوط الثاني
46' حكم المباراة يطلق صافرة بداية الشوط الثاني من مباراة نابولي وليفربول.
نهاية الشوط الأول
الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول من المباراة بتقدم نابولي على ليفربول بثلاثية نظيفة.
جوووووووووووووووووووووووووووووووول، هدف جديد لصالح نابولي
44' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، الهدف الثالث لصالح نابولي، خطأ من جوميز في التغطية على كفاراتسخيليا، ليخطف الكرة ويمرر نحو جيوفاني سيميوني الذي نزل بدلًا من أوسيمين، ولم يجد الأرجنتيني أدنى صعوبة من وضع كرة في المرمى الخالي.
40' الشوط الأول يقترب من نهايته، وليفربول غائب تمامًا على الصعيدين الدفاعي والهجومي، وتنظيم رائع من نابولي خاصة في الهجمات المرتدة.
جووووووووووووووووووووووووول، نابولي يسجل الهدف الثاني
31' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، زامبو أنجويسا يسجل الهدف الثاني لصالح نابولي، بعد خطأ جديد من جو جوميز أمام كفاراتسخيليا، الذي خطف الكرة ومرر إلى أنجويسا المنطلق من الخلف، وسدد كرة قوية سكنت شباك ليفربول.
أليسون يحرم نابولي من الهدف الثاني
جووووووووووووووووووووول .. نابولي يسجل الهدف الأول
🔴 لمسة يد على ميلنر داخل منطقة الجزاء وزيلينسكي يترجمها إلى هدف في شباك الريدز #دوري_أبطال_أوروبا #نابولي_ليفربول #beINUCL #UCL pic.twitter.com/FM38ZBDMLC— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 7, 2022
بداية نارية
انطلاق المباراة
تشكيل ليفربول ضد نابولي
وسوف يعتمد يورجن كلوب على العناصر الآتية:
الخطة: 4-3-3
أليسون
ترنت ألكساندر آرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون
هارفي إيليوت - فابينيو - جيمس ميلنر
محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - لويس دياز
Our line-up to face @sscnapoli tonight 👊#NAPLIV | #UCL— Liverpool FC (@LFC) September 7, 2022
تشكيل نابولي ضد ليفربول
قرر لوتشيانو سباليتي الاعتماد على التشكيل الآتي:
الخطة: 4-2-3-1
أليكس ميريت
جيوفاني دي لورينزو - كيم مين جاي - أمير رحماني - ماتياس أوليفيرا
ستانيسلاف لوبوتكا - زامبو أنجوسيا
خفيتشا كفاراتسخيليا - بيوتر جيلينسكي - ماتيو بوليتانو
فيكتور أوسيمين
📃 I NOSTRI 11:— Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 7, 2022
Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.#UCL | #NapoliLiverpool
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/aOBtxFFdOz
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تجمع بين نابولي وليفربول على ملعب "دييجو مارادونا".
ليفربول يدخل المباراة وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية، تضمن له بداية قوية في دور المجموعات، خاصة وأنه أحد الأبطال التاريخيين للبطولة، بعد أن حصد سبعة ألقاب.
أما نابولي، فيعلم أن البداية الجيدة على أرضه ستكون مثالية من أجل تجنب الدخول في حسابات معقدة في المجموعة.
المجموعة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، تضم إلى جانب نابولي وليفربول، فريقي أياكس الهولندي، ورينجرز الاسكتلندي.