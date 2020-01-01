محدث - أخبار ليفربول في سوق الانتقالات الشتوية 2020

صفقة ألمانية جديدة تلوح في الأفق لصالح ليفربول
يبدو أن المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب يُركز على تدعيم دكة البدلاء بشكل جيد تجنباً لإرهاق اللاعبين المحتمل خلال الفترة القادمة مع صعوبة اللقاءات سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.
ولذلك يتضح أن هناك تفكير كبير في التعاقد مع النجم الألماني دراكسلر الذي يرغب في الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان لخروجه من تخطيطات المدير الفني توماس توخيل، بينما سيكون اللاعب إختيار ممتاز لكلوب لقدرة اللاعب على التواجد في عدة مراكز سواء هجومية أو بوسط الملعب.
يورجن كلوب يضع أنظاره على نجم إنجلترا الشاب في الدوري الهولندي
أوضحت صحيفة ميرور الإنجليزية حول مراقبة كشافين نادي ليفربول بأمر من المدرب الألماني يورجن كلوب للاعب الإنجليزي ماكس كلارك المحترف في صفوف نادي فيتيسه الهولندي حيثُ يبلغ من العمر23 عاماً.
النجم الشاب تحدثت عنه الصحافة الهولندية بأنه سيكون له شأن كبير خاصة مع مشاركاته المميزة مع منتخبات الشباب الإنجليزية بشكل مستمر بالإضافة إلى حجزه مكان رئيسي في تشكيلة الفريق الهولندي، حيث لعب 17 مباراة نجح في إحراز هدف وصناعة 3 أهداف
ومن الواضح أن هناك رغبة من جانب مسؤلي الريدز في التعاقد معه في الميركاتو الشتوي مع تمديد إعارته في الدوري الهولندي استعداداً لضمه في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.
باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع لالانا
يرغب نادي باريس سان جيرمان بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل في التعاقد مع النجم الإنجليزي آدم لالانا خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية الحالية مستغلاً ابتعاد اللاعب عن المشاركة كثيراً مع الفريق خلال الفترة الحالية.
ومن جانب اخر ذكرت عدة صحف إنجليزية رفض كلوب التام التفريط في أي لاعب الفريق خوفاً من الإصابات المحتملة مع ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة خاصة أن نادي ليفربول ينافس على ثلاثة جبهات على الأقل وهم: الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى كأس إنجلترا، ومازالت المفاوضات جارية بين الأطراف الثلاثة.
الجدير بالذكر أن لالانا سينتهي عقده في الصيف المُقبل مما سيجعله يرحل مجاناً دون أي إستفادة مالية للريدز.
ريال مدريد يضغط على وكلاء ساديو ماني
هل يرحل السنغالي للملكي في سوق الانتقالات الشتوية 2020؟
يحاول نادي ريال مدريد تكثيف مفاوضاته مع النجم السنغالي ساديو ماني للتعاقد معه خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية الحالية لتعزيز قوة الفريق هجومياً بعد التأثر الكبير لرحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ماني يعتبر واحداً من أهم اللاعبين الهجوميين حالياً حيث يمتلك الكثير من المهاراة وحاسة التهديدف الممتازة التي ستساعد زيدان كثيراً فيما تبقى من الموسم.
في المقابل يحاول يورجن كلوب الحفاظ على القوام الأساسي للفريق لموسم اخر على الأقل وهو ما يعرف صعوبته جداً في ظل العروض الكبيرة التي تنهمر على نجميه محمد صلاح وماني، ولم تنجح محاولات النادي الملكي حتى الان مع السنغالي الذي يضع كامل تركيزه مع بطل أوروبا لتحقيق المجد الأكبر في تاريخ النادي وهو الفوز بالدوري الإنجليزي.
ليفربول يترقب تطور ثنائي نورويتش سيتي
بدأ ليفربول بالتخطيط لصفقات الصيف القادم، ويضع من بين أولوياته التعاقد مع بديل للخط الهجومي وللظهير الأيسر روبيرتسون والذي لا يوجد بديل له حاليًا، سوى ميلنر الذي يلعب في غير مركزه.
أشارت مصادر ذا أتلتيك بإن الريدز يترقبون تطور ثنائي نورويتش سيتي وهما الظهير الأيسر جمال لويس والأرجنتيني إيمي بوينديا والذي يمكنه اللعب كجناح أيمن وصانع ألعاب، ويعتبر من أكثر اللاعبين الذين صنعوا فرص محققة للتسجيل في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
ليفربول ينافس تشيلسي على مدافع كالاريل يونايتد
يسعى ليفربول للاستثمار في المواهب بأفضل شكل ممكن في المستقبل، بعد التطور الرهيب الذي وصل إليه أرنولد ليكون من أفضل لاعبي العالم في مركزه على الرغم أنه لم يكلف ناديه فلسًا واحدًا فقط، ومن المشجع تكرار التجربة خاصًة مع مدرب مثل كلوب.
قام ليفربول بضم كلا من هارفي إليوت وسيب فان دين برج في الصيف الماضي، وطبقًا لمصادر دايلي ميل فإن الريدز يتنافسون مع تشيلسي على ضم الواعد "جاراد برانثويت" مدافع كالاريل يونايتد، والذي يلعب مع الفريق الأول على الرغم أنه يبلغ من العمر 17 عامًا فقط.
ريال مدريد لازال يحلم بالتعاقد مع ماني
يُصر ريال مدريد على التعاقد مع ساديو ماني بعد أن قدم أفضل مواسمه على الإطلاق في عام 2019، ومن قبل رحيل زيدان عن الملكي عقب نهاية ولايته الأولى كان يُخطط لضم السنغالي، وبمجرد عودته وضعه في حساباته مرة أخرى.
يخطط المرينجي لاحتمالية رحيل بيل الذي لم يعد مرغوبًا به من قبل المدرب الفرنسي، وطبقًا لمصادر لي سبورت 10 فإن زيدان تحدث مع اللاعب ولازال يحاول إقناعه بالانضمام لريال مدريد في الصيف المُقبل، ولكن اللاعب يبدو سعيدًا في ليفربول ومن الصعب أن يقبل كلوب بالتفريط فيه.
ليفربول يفكر في تفعيل الشرط الجزائي لمدافع إشبيلية
يبدو أن ليفربول بدأ جديًا في التخطيط لسوق الانتقالات في الصيف المقبل، وقام بتحديد أهدافه والمراكز التي تحتاج إلى التدعيم، ومن بينها خط الدفاع مع احتمالية رحيل الكرواتي ديان لوفرين، والذي كان سيغادر في الصيف الماضي لروما .
أشارت مصادر ElDesmarque أن ليفربول يريد التعاقد مع البرازيلي دييجو كارلوس مدافع إشبيلية ، وينوي دفع قيمة الشرط الجزائي من أجل خطفه من مانشستر سيتي وتقدر قيمة هذا البند بحوالي 64 مليون جنيه إسترليني.
ليفربول مهتم بالتعاقد مع ماكس كلارك
أبدى ليفربول اهتمامًا مفاجئًا بالتعاقد مع الإنجليزي ماكس كلارك لاعب فيتيسه آرنهيم ، وهناك احتمالية ليست بالضعيفة أن يتحرك بطل أوروبا لضمه في سوق الانتقالات الحالية، ليكون ثاني الصفقات بعد مينامينو.
أشارت مصادر صحيفة ميرور بإن ليفربول يرغب في ضم كلارك ظهير أيسر هال سيتي السابق، وذلك من أجل أن يكون بديلًا للأسكتلندي روبيرتسون الذي لا يوجد بديل له في الوقت الراهن مع اضرار كلوب للاعتماد على ميلنر في هذا المركز.