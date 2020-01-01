المهاجم معار إلى الزعيم منذ الصيف الماضي

رحب فهد المطوع؛ رئيس نادي الرائد، بانتقال صالح الشهري؛ لاعب الفريق المعار إلى الهلال، إلى الزعيم بصورة نهائية، لكنه نفى أن يكون مسؤولو القلعة الزرقاء قد تقدموا بعرض رسمي للاعب حتى الآن.

وأوضح المطوع أنه لن يمانع، لكن سيراعي مصلحة نادي كونها الأهم بالنسبة له، بجانب رغبة اللاعب. (طالع التفاصيل)