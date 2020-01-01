محدث - أخبار الأهلي المصري في سوق الانتقالات الشتوية 2020

فرج عامر يغلق الطريق على انتقال مهاجمه للأهلي
الأحمر لن يقدر على ثمنه!
أكد محمد فرج عامر؛ رئيس نادي سموحة، رفضه التام للاستغناء عن مهاجم الفريق حسام حسن للأهلي.
وقال عامر: "رحيل حسام حسن مستحيل، الأهلي والزمالك لا يملكان القدرة على التعاقد معه، هو لن يرحل لأي منهما". (طالع التفاصيل)
سموحة يستهدف ثنائي الأهلي
أكد محمد فرج عامر؛ رئيس نادي سموحة السكندري، اهتمام ناديه بالتعاقد مع ثنائي الأهلي صلاح محسن وعمار حمدي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
وقال عامر، خلال تصريحات تليفزيونية: "لدينا ثلاثة مقاعد شاغرة بالفريق، وأرسلنا خطاب رسمي للأهلي من أجل ضم محسن وعمار، وأتمنى أن يتم الموافقة عليه". (طالع التفاصيل)
صرف النظر عن إليكي
فايلر لم يعد مهتمًا باللاعب
أكدت تقارير صحفية سويسرية صرف الأهلي النظر عن التعاقد مع النيجيري بليسنج إليكي؛ مهاجم لوزيرن السويسري، إذ جمد المفاوضات بعدما لم يعد لديه الرغبة في ضم اللاعب.وقال السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للشياطين الحمر في تصريحاته لصحيفة "Luzerner Zeitung": "المفاوضات مع إليكي انتهت".
أزارو لن يرحل
هل تم تسويقه بالسعودية؟
نفى أمير توفيق؛ مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، ما تردد عن تسويق المغربي وليد أزارو؛ مهاجم الفريق، بالدوري السعودي خلال الميركاتو الشتوي الجاري. (طالع التفاصيل)
بعض التقارير كانت قد ربط بين زيارة محمود الخطيب؛ رئيس القلعة الحمراء، لتركي آل الشيخ هلال أدائه لمناسك العمرة مؤخرًا، وبين محاولة إيجاد عرض سعودي للمهاجم المغربي.
هل السومة سيرتدي الفانلة الحمراء؟
مدير التعاقدات يوضح
نفى أمير توفيق؛ مدير التعاقدات بالأهلي المصري، ما تردد عن دخول ناديه في مفاوضات مع السوري عمر السومة؛ مهاجم أهلي جدة، مؤكدًا أنه لاعب مميز، لكن لجنة التخطيط والجهاز الفني لم يخطرانه ببدء التفاوض معه. (طالع التفاصيل)
كهربا أول الوافدين
الأهلي يخطف نجم الزمالك السابق
أعلن الأهلي بشكل رسمي، تعاقده مع محمود عبد المنعم "كهربا"؛ لاعب الزمالك السابق، لمدة أربعة مواسم ونصف، في صفقة انتقال حر بعدما فسخ تعاقده مع نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي.
مسؤولو القلعة البيضاء يلاحقون اللاعب بالشكاوى خلال الفترة الحالية، متهمين إياه بالهرب في الوقت الذي يؤكد به سلامة موقفه القانوني وعدم صحة إجراءات تمديد عقده مع الأبيض.