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بث مباشر | تابع الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي وليلة الحسم ليوفنتوس

بث مباشر لأهم مباريات اليوم 26 يوليو بالدوري الإنجليزي والإيطالي

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Caglar Soyuncu Leicester City Manchester United 09142019
Getty

انطلاق الشوط الثاني

2020-07-26T16:09:43Z

الشوط الأخير في الموسم الحالي

انطلاق الشوط الثاني من الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي، وسط ترقب كبير حول المقاعد الأوروبية للموسم القادم.

نهاية الشوط الأول

2020-07-26T15:49:35Z

ختام مثير للبريميرليج

نتائج الشوط الأول من الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي، جاءت بتقدم آرسنال على واتفورد 3/1، توتنهام ضد كريستال بالاس بهدف دون رد، مانشستر سيتي على نوريتش سيتي 2/0، وتعادل نيوكاسل مع ليفربول بهدف لكل منهما، ومانشستر يونايتد مع ليستر سيتي بدون أهداف، وتقدم تشيلسي على وولفرهامبتون بثنائية نظيفة.

ماونت يتقدم لتشيلسي

2020-07-26T15:48:02Z

هدف التأهل للأبطال؟

لاعب الوسط الشاب ماسون ماونت، يخطف هدف التقدم لصالح تشيلسي أمام وولفرهامبتون، ليقترب بفريقه من التأهل لدوري أبطال أوروبا.

لحظات قليلة وتمكن زميله أوليفييه جيرو من إضافة الثاني، نحو انتصار جديد لصالح البلوز في الجولة الأخيرة والحاسمة.

هدف من دي بروينه

2020-07-26T15:46:30Z

مانشستر سيتي يتقدم

صانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروينه ينجح في تسجيل الهدف الثاني لصالح سيتي أمام نوريتش في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

واتفورد يحاول العودة

2020-07-26T15:45:34Z

هدف من ركلة جزاء والنتيجة 3/1

تروي ديني يحاول تقليص الفارق لصالح واتفورد أمام آرسنال، بعدما سجل الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 43.

تعادل ليفربول

2020-07-26T15:44:01Z

فان دايك يهز الشباك

المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، يتمكن من تعديل النتيجة لصالح ليفربول أمام نيوكاسل، بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 38 لتصبح النتيجة 1/1.

تألق أوباميانج

2020-07-26T15:37:50Z

المهاجم الجابوني يقترب من فاردي

أوباميانج يواصل التألق على ملعب الإمارات، بتسجيل الهدف الثالث لآرسنال ضد واتفورد والثاني له، ليرفع رصيده من الأهداف إلى الرقم 22 بفارق هدف عن متصدر الهدافين جيمي فاردي.

كين يواصل التألق

2020-07-26T15:28:01Z

هدف التقدم لتوتنهام

المهاجم الإنجليزي هاري كين يسجل الأول لصالح توتنهام ضد كريستال بالاس في الدقيقة 13، ليواصل تألقه بعد العودة من التوقف.

تيرني يضيف الثاني لآرسنال

2020-07-26T15:26:46Z

واتفورد يقترب من الهبوط

كيران تيرني ظهير أيسر آرسنال، يضيف الهدف الثاني لصالح المدفعجية لتصبح النتيجة 2/0 ويقترب واتفورد من الهبوط.

إثارة في ملعب الاتحاد

2020-07-26T15:09:28Z

هدف مباغت لمانشستر سيتي

أونيل هيرنانديز لاعب نوريتش سيتي يفتتح التسجيل أمام مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في الدقيقة الثامنة، ولكن الحكم لم يحتسبه، ليسجل جيسوس هدف التقدم لأصحاب الأرض وتصبح النتيجة لفريقه 1/0.

بداية نارية

2020-07-26T15:06:02Z

تقدم آرسنال ونيوكاسل

آرسنال يفتتح التسجيل مبكراً ضد واتفورد من ركلة جزاء سجلها أوباميانج، بينما تقدم نيوكاسل يونايتد على ليفربول بهدف دوايت جايل في الدقيقة الأولى.

صراع الأبطال والدوري الأوروبي

2020-07-26T14:57:38Z

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الأخيرة

ليفربول يحتل المركز الأول وحسم البطولة بـ96 نقطة، يليه مانشستر سيتي 78، ثم مانشستر يونايتد وصراع دوري الأبطال في المركز الثالث بـ63 بالتساوي مع تشيلسي الرابع، ثم ليستر سيتي الخامس بـ62 نقطة.

وأما بالنسبة للدوري الأوروبي فيأتي وولفرهامبتون في المركز الساس بـ59 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن توتنهام صاحب المركز السابع.

جيرو يقود هجوم تشيلسي

2020-07-26T14:54:31Z

فرانك لامبارد يختار الفرنسي بالمواجهة الحاسمة ضد وولفرهامبتون

مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة

2020-07-26T14:52:58Z

سولشاير يختار التشكيل الأقوى ضد ليستر سيتي

صلاح على دكة البدلاء

2020-07-26T14:46:06Z

تغييرات في قائمة ليفربول

المدرب يورجن كلوب يقوم بالعديد من التغييرات في تشكيل ليفربول بالجولة الأخيرة ضد نيوكاسل، أبرزها غياب محمد صلاح وساديو ماني عن التشكيل الأساسي.