التشكيل الرسمي لآرسنال
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلً من
بيرند لينو / كالوم تشامبرس / سوكرانيس باباستاثوبولوس / ديفيد لويز / سياد كولاسينيتش / لوكاس توريرا / جرانيت شاكا / ماتيو جيوندوزي / نيكولاس بيبي / بيير إيميريك أوباميانج / بوكايو ساكا
البدلاء / جابرييل مارتينيللي / داني سيبايوس / ريس نيلسون / أينسلي ميتلاند نيلس / روب هولدينج / جوي ويلوك / إيميليانو مارتينيز
التشكيل الرسمي لمانشستريونايتد
يبدأ المدرب: سولشاير بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلً من
ديفيد دي خيا / اكسيل توانزيبي / فيكتور ليندلوف / هاري ماجواير / آشلي يانج / سكوت ماكتوميني / بول بوجبا / أندرياس بيريرا / جيسي لينجارد / دانييل جيمس / ماركوس راشفورد
البدلاء / خوان ماتا / فريد /نيمانيا ماتيتش / ماسون جرينوود / سيرخيو روميرو / ماركوس روخو
فهل ينجح أرسنال أخيرًا في إنهاء تلك العقدة المستمرة لسنوات في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها ومعه صاحب الأرض مانشستر يونايتد أم تستمر معنا حتى العام القادم.
الشياطين الحمر لم يتعرضوا لأي هزيمة أمام أرسنال على ملعب أولد ترافورد منذ موسم ٢٠٠٦-٢٠٠٧ عندما سجل الفرنسي سيلفان ويلتورد آخر هدف فوز للمدفعجية على حساب مانشستر يونايتد في ملعبهم.