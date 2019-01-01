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مانشستريونايتد × آرسنال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة مانشستريونايتد ضد آرسنال في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، علي ملعب اولد ترافورد

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(C)Getty Images

التشكيل الرسمي لآرسنال

2019-09-30T18:22:38Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلً من

بيرند لينو / كالوم تشامبرس / سوكرانيس باباستاثوبولوس / ديفيد لويز / سياد كولاسينيتش / لوكاس توريرا / جرانيت شاكا / ماتيو جيوندوزي / نيكولاس بيبي / بيير إيميريك أوباميانج / بوكايو ساكا 

البدلاء / جابرييل مارتينيللي / داني سيبايوس / ريس نيلسون / أينسلي ميتلاند نيلس / روب هولدينج / جوي ويلوك / إيميليانو مارتينيز 

التشكيل الرسمي لمانشستريونايتد

2019-09-30T18:19:13Z

يبدأ المدرب: سولشاير بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلً من

ديفيد دي خيا / اكسيل توانزيبي / فيكتور ليندلوف / هاري ماجواير / آشلي يانج / سكوت ماكتوميني / بول بوجبا / أندرياس بيريرا / جيسي لينجارد / دانييل جيمس / ماركوس راشفورد 

البدلاء / خوان ماتا / فريد /نيمانيا ماتيتش / ماسون جرينوود / سيرخيو روميرو / ماركوس روخو 

2019-09-30T00:25:54Z

فهل ينجح أرسنال أخيرًا في إنهاء تلك العقدة المستمرة لسنوات في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها ومعه صاحب الأرض مانشستر يونايتد أم تستمر معنا حتى العام القادم.

2019-09-30T00:25:47Z

الشياطين الحمر لم يتعرضوا لأي هزيمة أمام أرسنال على ملعب أولد ترافورد منذ موسم ٢٠٠٦-٢٠٠٧ عندما سجل الفرنسي سيلفان ويلتورد  آخر هدف فوز للمدفعجية على حساب مانشستر يونايتد في ملعبهم.

2019-09-30T00:25:18Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... يحل فريق أرسنال ضيفًا يوم الإثنين على نظيره مانشستر يونايتد ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي على ملعب اولد ترافورد، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.