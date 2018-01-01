تبديل أول فى صفوف ليفربول
محمد صلاح يسجل من علامة الجزاء
محمد صلاح48’ الهدف جاء بعد تنفيذ متقن من محمد صلاح بتسديدة رائعة على يمين الحارس مارتين دوبرافكا
GET INN!!!— Liverpool FC (@LFC) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨
Mo scores from the penalty spot!!
[2-0] #LIVNEW pic.twitter.com/P0ziwKPJzv
الحكم يحتسب ركلة جزاء لفريق ليفربول
47' - PENALTY TO LIVERPOOL!#LIVNEW— Liverpool FC (@LFC) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨
بداية الشوط الثاني
HALF TIME - Liverpool 1 Newcastle United 0. #NUFC pic.twitter.com/cn9ThubT0m— Newcastle United FC (@NUFC) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨
45’ الحكم يحتسب دقيقة واحدة وقت بدل ضائع
أووووووووووه،،، تسديدة قوية من شاكيري
ربع ساعة اولي من عمر المباراة
ديان لوفرين يفتتح التسجيل لفريق ليفربول
ديان لوفرين11’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليسري عن طريق روبيرتسون لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لتحد ديان لوفرين الذي سدد كرة رائعة على يمين الحارس مارتن دوبرافكا
YESSSSSS!!— Liverpool FC (@LFC) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨
WHAT A GOAL FROM LOVREN! pic.twitter.com/fqlcbY3N8V
إنطلاقة المباراة
#LIVNEW is under way!— Liverpool FC (@LFC) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨
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طالع تشكيل نيوكاسل لمباراة اليوم
يبدا بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
مارتين دوبرافكا / دي أندري يدلين / فيديريكو فيرنانديز / جمال لاسيليس / بول داميت / مات ريتشي / محمد ديامي / إيساك هايدين / كينيدي / يوشينوري موتو / خوسيلو
TEAM NEWS:— Newcastle United FC (@NUFC) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨
Here’s how Newcastle United will line up for this afternoon’s @premierleague clash against @LFC. #NUFC pic.twitter.com/s8EZXUqDJA
البدلاء / سالومون رندون / خافير مانكويلو / أيوزي بيريز / فريدريك ودمان / فابيان شاير / جاكوب ميرفي / سين لونصتاف
طالع تشكيل ليفربول لمباراة اليوم
يبدا بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
أليسون / ترينت ارنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان ديك / أندرو روبيرتسون / جيورجينيو فينالدوم / شيردان شاكيري / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو مانيه
🔴 Here's how we line-up to face @NUFC...#LIVNEW— Liverpool FC (@LFC) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨
البدلاء / نابي كيتا / سيمون مينيوليه / فابينيو / دانيل ستوريدج / آدم لالانا / ديفوك أوريجي / ناثانييل كلاين