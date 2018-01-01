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ليفربول × نيوكاسل | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليفربول ونيوكاسل، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز

محدث
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GettyImages

2018-12-26T16:21:40Z

64’ عرضية من روبيرتسون من الجهة اليسري فى إتجاه محمد صلاح لكنه فشل فى إستلام الكرة ليستخلصها الدفاع بنجاح

2018-12-26T16:21:08Z

63’ تمريرات بين لاعبي ليفربول على حدود المنطقة لمحاولة البحث عن هدف ثالث فى المباراة

2018-12-26T16:19:39Z

62’ تمريرة طولية من ارنولد فى إتجاه ساديو مانيه على حدود المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

تبديل أول فى صفوف ليفربول

2018-12-26T16:18:44Z

60’ دخول فابينيو وخروج فينالدوم 

2018-12-26T16:16:20Z

59’ تمريرة طولية فى إتجاه صلاح لكن خروج رائع من الحارس وابعدها قبل ان تصل إلى صلاح

2018-12-26T16:16:00Z

58’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي ليفربول فى منتصف الميدان

2018-12-26T16:14:38Z

57’ توقف اللقاء لسقوط هندرسون ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

2018-12-26T16:14:12Z

55’ سيطرة على الكرة من لاعبي ليفربول فى منتصف الميدان 

2018-12-26T16:10:06Z

53’ تمريرة خطيرة من شاكيري لداخل المنطقة فى إتجاه ساديو مانيه الذي حاول تمريرها إلى روبيرتو فيرمينو لكن ابعدها الحارس قبل ان تصل له

2018-12-26T16:09:35Z

52’ سيطرة من جانب لاعبي ليفربول على مجريات اللقاء 

2018-12-26T16:08:28Z

51’ عرضية من محمد صلاح من داخل يسار المنطقة فشل فى إستلامها شاكيري ليبعدها الدفاع بنجاح 

2018-12-26T16:07:16Z

51’ تنفيذ الركنية بعرضية من مات ريتشي لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2018-12-26T16:06:40Z

50’ محاولة المرور من إيساك هايدين من داخل يمين المنطقة لكن تدخل معه ساديو مانيه وابعدها إلى ركنية 

2018-12-26T16:05:37Z

49’ تمريرة من ساديو مانيه فى إتجاه محمد صلاح على الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

محمد صلاح يسجل من علامة الجزاء

2018-12-26T16:04:35Z

محمد صلاح

48’ الهدف جاء بعد تنفيذ متقن من محمد صلاح بتسديدة رائعة على يمين الحارس مارتين دوبرافكا 

الحكم يحتسب ركلة جزاء لفريق ليفربول

2018-12-26T16:03:33Z

47’ الحكم يحتسب ركلة جزاء لفريق ليفربول بعد تمريرة طولية تصل لصلاح على الجهة اليمنى ليمربها لداخل المنطقة لكن تدخل معه بغرقلة من الخلف المدافع بول داميت 

بداية الشوط الثاني

2018-12-26T16:01:07Z

46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني 

2018-12-26T15:50:00Z

45’ الحكم يحتسب دقيقة واحدة وقت بدل ضائع

أووووووووووه،،، تسديدة قوية من شاكيري

2018-12-26T15:49:25Z

44’ تنفيذ الخطأ عن طريق شيردان شاكيري بتسديدة متقنة فى إتجاه المرمي لكن ابعدها الحارس مارتن دوبرافكا ببراعة إلى ركنية 

2018-12-26T15:42:56Z

43’ خطا من على حدود المنطقة بعد تدخل قوي على فينالدوم

2018-12-26T15:42:08Z

42’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق هندرسون لكنها مرت اعلى المرمي بقليل لتتحول إلى ضربة مرمي 

2018-12-26T15:40:43Z

41’ تمريرة طولية من هندرسون فى إتجاه ساديو مانيه داخل يسار المنطقة ليهيأ الكرة امام فان ديك على حدود المنطقة لكن ابعدها الدفاع قبل تسديدة فان ديك 

2018-12-26T15:40:17Z

40’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة من شاكيري لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2018-12-26T15:39:14Z

39’ خطا من خارج المنطقة من الجهة اليسري بعد تدخل قوي من إيساك هايدين على ساديو مانيه 

2018-12-26T15:38:01Z

38’ مرتدة لليفربول وإنطلاقة من شاكيري الذي حاول إرسال تمريرة فى إتجاه المنطلق محمد صلاح لكنها تصطدم فى الدفاع وتصل سهلة بين أحضان الحارس مارتين دوبرافكا 

2018-12-26T15:37:23Z

37’ تمريرة ثنائية بين ساديو مانيه وربيرتو فيرمينو لكنها تحولت إلى رمية تماس قبل ان تصل إلى السنغالي مانيه

2018-12-26T15:36:29Z

36’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي ليفربول 

2018-12-26T15:35:27Z

35’ خطا فى منتصف الميدان لنيوكاسل بعد تدخل قوي من روبيرتو فيرمينو على موتو 

2018-12-26T15:34:01Z

34’ خطا فى منتصف الميدان بعد تدخل روبيرتو فيرمينو على إيساك هايدين 

2018-12-26T15:32:38Z

33’ تمريرة طولية من مات ريتشي لداخل المنطقة لكنها أقرب إلى الحارس أليسون 

2018-12-26T15:31:47Z

32’ ركنية لفريق ليفربول تنفذ بعرضية من شاكيري على القائم القريب لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2018-12-26T15:30:59Z

31’ عرضية أرضية من الجهة اليمنى عن طريق ترينت ارنولد لكنها مرت من امام الجميع ليستخلصها الدفاع ويبعدها عن منطقة الخطورة

2018-12-26T15:30:10Z

30’ نصف ساعة من زمن الشوط الاول والتقدم للريدز بهدف مقابل لاشئ

2018-12-26T15:29:31Z

28’ إنطلاقة من هندرسون من الجهة اليسري محاولة المرور لداخل المنطقة لكن تدخل معه إيساك هايدين وابعدها إلى رمية تماس

2018-12-26T15:28:13Z

27’ خطا لنيوكاسل فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من هندرسون على ىإيساك هايدين

2018-12-26T15:26:45Z

26’ إنطلاقة من شاكيري من منتصف الميدان ومن ثم يمررها على الجهة اليمنى إلى محمد صلاح الذي أرسلها عرضية من لمسة واحدة فى إتجاه ساديو مانيه لكنها مرت اقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2018-12-26T15:26:00Z

25’ تبادل التمريرات العديدة فى منتصف الميدان من جانب لاعبي الريدز 

2018-12-26T15:22:46Z

23’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق مات ريتشي لكنها مرت اعلى المرمي 

2018-12-26T15:21:24Z

22’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق شاكيري لكنها مرت اعلى المرمي بقليل 

2018-12-26T15:20:30Z

21’ سيطرة واستحواذ من جانب لاعبي ليفربول على حدود منطقة جزاء نيوكاسل 

2018-12-26T15:19:14Z

20’ تمريرة من روبيرتو فيرمينو لداخل المنطقة فى إتجاه ساديو مانيه الذي حاول تسديد الكرة ممن لمسة واحدة لكن تدخل الحارس دوبرافكا وابعدها بنجاح 

2018-12-26T15:18:39Z

19’ تنفيذ الخطا بعرضية لداخل المنطقة تلقاها يوشينوري موتو برأسية سهلة بين أحضان الحارس أليسون 

2018-12-26T15:18:07Z

18’ خطا لنيوكاسل بعد تدخل قوي من هندرسون على كينيدي من الجهة اليمنى 

2018-12-26T15:17:30Z

17’ ركنية لليفربول تنفذ بعرضية خطيرة من ارنولد لكن ابعدها الدفاع فى الوقت المناسب من منطقة الخطورة 

2018-12-26T15:16:30Z

16’ تمريرة من هنديرسون من منتصف الميدان فى إتجاه ساديو مانيه لكنها أقوي من اللازم تصل إلى الحارس مارتن دوبرافكا

ربع ساعة اولي من عمر المباراة

2018-12-26T15:14:52Z

15’ ربع ساعة اولي من زمن الشوط الاول ليصبح التقدم لفريق ليفربول بهدف عن طريق ديان لوفرين

2018-12-26T15:14:14Z

13’ سيطرة من لاعبي ليفربول على مجريات اللقاء 

ديان لوفرين يفتتح التسجيل لفريق ليفربول

2018-12-26T15:11:41Z

ديان لوفرين

11’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليسري عن طريق روبيرتسون لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لتحد ديان لوفرين الذي سدد كرة رائعة على يمين الحارس مارتن دوبرافكا 

2018-12-26T15:10:47Z

10’ جوووووووووووووووووول،،،،، والهدف الاول للريدز عن طريق ديان لوفرين 

2018-12-26T15:09:33Z

8’ عرضية خطيرة من الجهة اليسري عن طريق ساديو مانيه تلقاها شاكيري بتسديدة غير متقنة مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2018-12-26T15:08:19Z

7’ عرضية خطيرة من الجهة اليسري لفريق نيوكاسل لداخل المنطقة تلقاها خوسيلو برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2018-12-26T15:05:59Z

5’ تمريرات بين أقدام لاعبي ليفربول فى منتصف الميدان

2018-12-26T15:05:04Z

4’ محاولة المرور من ساديو مانيه من على حدود المنطقة لكن استخلصها الدفاع وابعدها من امامه

2018-12-26T15:04:13Z

3’ ركنية لفريق نيوكاسل يونايتد تنفذ بعرضية لداخل النطقة عن طريق كينيدي لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2018-12-26T15:02:54Z

2’بداية هجومية وضغط مبكر من ليفربول على دفاعات نيوكاسل يونايتد

إنطلاقة المباراة

2018-12-26T15:00:25Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الأول 

طالع تشكيل نيوكاسل لمباراة اليوم

2018-12-26T14:40:14Z

يبدا بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

مارتين دوبرافكا / دي أندري يدلين / فيديريكو فيرنانديز / جمال لاسيليس / بول داميت / مات ريتشي / محمد ديامي / إيساك هايدين / كينيدي / يوشينوري موتو / خوسيلو 

البدلاء / سالومون رندون / خافير مانكويلو / أيوزي بيريز / فريدريك ودمان / فابيان شاير / جاكوب ميرفي / سين لونصتاف

طالع تشكيل ليفربول لمباراة اليوم

2018-12-26T14:37:15Z

يبدا بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

أليسون / ترينت ارنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان ديك / أندرو روبيرتسون / جيورجينيو فينالدوم / شيردان شاكيري / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو مانيه 

البدلاء / نابي كيتا / سيمون مينيوليه / فابينيو / دانيل ستوريدج / آدم لالانا / ديفوك أوريجي / ناثانييل كلاين 

2018-12-24T18:45:07Z

على الجانب الآخر يدخل نيوكاسل برصيد17 نقطة، بعد أن حقق الفوز في أربع مباريات وتعادل مثلهم، بينما تلقى 9 هزائم، ويحتل الفريق المركز الخامس عشر وبفارق نقطتين عن ساوثهامبتون صاحب المركز السادس عشر

2018-12-24T18:44:58Z

يدخل الريدز هذا اللقاء متربعاً على صدارة جدول الترتيب برصيد 48، وبفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 44 نقطة، ويسعى الريدز بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، مواصلة الإنتصارات والمحافظة على صدارة البيرميرليج

2018-12-24T18:44:47Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف نادي ليفربول نظيره نيوكاسل، على ملعب “الأنفيلد” في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.