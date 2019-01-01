The new @premierleague season is underway...— Liverpool FC (@LFC) August 9, 2019
UP THE REDS!! 🔴 #LIVNOR
التشكيل الرسمي لفريق نورويتش سيتي
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
تيم كرول / ماكسكيليان آرونس / جرانت هانلي / بن جودفري / جمال لويس / كيني مكلين / توم تربيول / إيميليانو بوينديا / ماركو شتيبرمان / تود كانتويل / تيمو بوكي
رالف فارمان / صامويل بيرام / باتريك روبرتس / ماريو فرانشيتش / موريتس لايتنر / أونل هيرناندز / يوسيب درميتش
التشكيل الرسمي لليفربول
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
أليسون / ترينت ارنولد / جو جوميز / فيرجيل فان ديك / أندرو روبيرتسون / جوردان هندرسون / فابينيو / جيورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ديفوك أوريجي
🔴 TEAM NEWS 🔴— Liverpool FC (@LFC) August 9, 2019
Our first line-up of the new @premierleague season 👊 #LIVNOR
أدريان / جويل ماتيب / جيمس ميلنر / نابي كيتا / ألأيكس تشامبيرلين / شيردان شاكيري / ساديو مانيه
خسر الريدز لقب أمام فريق مانشستر سيتي بركلات الترجيح بنتيجة (4-5)، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بهدف لكل منهما، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ويمبلي، وسيدخل ليفربول هذا اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره في البريميرليج هذا العام، قبل أن يطير إلى مدينة إسطنبول لملاقاة فريق تشيلسي في نهائي كأس السوبر الأوروبي.