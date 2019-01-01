ليفربول ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

التشكيل الرسمي لمانشستر سيتي
يبدأ المدرب حوسيب جوارديولا بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من
كلاوديو برافو / كايل وولكر / جون ستونز / فيرناندينيو / أنجلينو / كيفين دي بروين / رودريجو هيرنانديز / إيلكاي جوندوجان / بيرناردو سيلفا / سيرخيو أجويرو / رحيم ستيرلينج
How we’re lining-up at Anfield 💪— Manchester City (@ManCity) November 10, 2019
Bravo, Walker, Stones, Fernandinho (C), Angelino, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne, Bernardo, Sterling, Aguero
Subs | Carson, Jesus, Silva, Mahrez, Cancelo, Otamendi, Foden
⚽️ @haysworldwide
🔵 #LIVMCI #ManCity pic.twitter.com/mucErmvPIw
البدلاء / فيليب فودين / ديفيد سيلفا / سكوت كارسون / جواو كانسيلو / رياض محرز / نيكولاس أوتاميندي / جابرييل جيسوس
التشكيل الرسمي لليفربول
يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من
أليسون / ترينت ارنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / جوردان هندرسون / فابينيو / جورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو ماني
📋 Today's team to face @ManCity...#LIVMCI https://t.co/6EeunhMAnl— Liverpool FC (@LFC) November 10, 2019
البدلاء / نابي كيتا / جو جوميز / جيمس ميلنر / آدم لالانا / أدريان / أليكس تشامبيرلين / ديفوك أوريجي
هذا الفوز الهام يأتي بالتزامن مع الانتصار المثير الذي حققه المنافس الأهم للسيتي، ليفربول، على مضيفه أستون فيلا بهدفين مقابل هدف في الثواني الأخيرة، ليُحافظ بذلك على فارق الست نقاط، ويبدو أنه لن يستطيع إيقاف كتيبة يورجن كلوب وتقليص الفارق سوى كتيبة بيب جوارديولا.
حقق مانشستر سيتي فوزًا صعبًا وهامًا للغاية على ضيفه ساوثامبتون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.