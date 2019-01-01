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ليفربول ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة احداث مباراة القمة الإنجليزية بين مانشستر سيتي وليفربول في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي 2019-20

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التشكيل الرسمي لمانشستر سيتي

2019-11-10T15:48:59Z

يبدأ المدرب حوسيب جوارديولا بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من

كلاوديو برافو / كايل وولكر / جون ستونز / فيرناندينيو / أنجلينو / كيفين دي بروين / رودريجو هيرنانديز / إيلكاي جوندوجان / بيرناردو سيلفا / سيرخيو أجويرو / رحيم ستيرلينج 

البدلاء / فيليب فودين / ديفيد سيلفا / سكوت كارسون / جواو كانسيلو / رياض محرز / نيكولاس أوتاميندي / جابرييل جيسوس

التشكيل الرسمي لليفربول

2019-11-10T15:45:42Z

يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من

أليسون / ترينت ارنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / جوردان هندرسون / فابينيو / جورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو ماني 

البدلاء / نابي كيتا / جو جوميز / جيمس ميلنر / آدم لالانا / أدريان / أليكس تشامبيرلين / ديفوك أوريجي 

2019-11-10T00:50:55Z

هذا الفوز الهام يأتي بالتزامن مع الانتصار المثير الذي حققه المنافس الأهم للسيتي، ليفربول، على مضيفه أستون فيلا بهدفين مقابل هدف في الثواني الأخيرة، ليُحافظ بذلك على فارق الست نقاط، ويبدو أنه لن يستطيع إيقاف كتيبة يورجن كلوب وتقليص الفارق سوى كتيبة بيب جوارديولا.

2019-11-10T00:50:47Z

حقق مانشستر سيتي فوزًا صعبًا وهامًا للغاية على ضيفه ساوثامبتون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

2019-11-10T00:50:09Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يستعد ملعب الأنفيلد لأن يستقبل مانشستر سيتي، عندما يُقابل الريدز في المباراة المقرر لها ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي،  يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي