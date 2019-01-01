ليفربول ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يستعد ملعب الأنفيلد لأن يستقبل مانشستر سيتي، عندما يُقابل الريدز في المباراة المقرر لها ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي