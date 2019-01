يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

أليسون / جيمس ميلنر / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / جوردان هندرسون / فابينيو / نابي كيتا / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو / محمد صلاح

➡️ Milner, Matip & Keita

⬅️ Trent, Gini & Shaqiri



🔴 Three changes for the Reds. Our line-up to face @CPFC...