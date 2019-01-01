يقدم فريق بورتو مستويات أكثر من رائعة في الدوري البرتغالي حتى الآن، فكانت آخر مبارياته أمام فريق بوافيشتا وحققوا الفوز في هذا اللقاء بهدفين دون رد، ويتصدر الفريق جدول الترتيب حاليًا برصيد 69 نقطة، وبفارق نقطة ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه بنفيكا،فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 28 مباراة، حقق الفوز في 22 مباراة، وتعادل في ثلاث وهُزم مثلهم.