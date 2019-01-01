التشكيل الرسمي لفريق بورتو
يبدأ المدير الفني سيرجيو كونسيساو بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
إيكر كاسياس / ماكسي بيريرا / فيليبي / ايدر ميليتاو / أليكس تيليس / خيسس كورونا / دانيلو بيريرا / أولفيير توريس / اوتافيو ايدميلسون دا سيلفا / موسي ماريجا / تيكينيو سواريس
⚽O nosso 11 inicial esta noite #FCPorto #LFCFCP #UCL #Prozis #Exceedyourself pic.twitter.com/s4WgXut26U— FC Porto (@FCPorto) ٩ أبريل ٢٠١٩
البدلاء / فانا ألفيس / برونو كوستا / هيرناني / ياسين براهيمي / أندري بيريرا / ديجو لايت / فيرناندو
التشكيل الرسمي لليفربول لمباراة اليوم
يبدأ المدير الفني للريدز يورجن كلوب بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
أليسون / ترينت ارنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان ديك / جيمس ميلنر / جوردان هندرسون / فابينيو / تابي كيتا / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو مانيه
🔴 TEAM NEWS 🔴— Liverpool FC (@LFC) ٩ أبريل ٢٠١٩
Tonight's line-up to face @FCPorto... #UCL
البدلاء / سيمون مينيوليه / جو جوميز / دانييل ستوريدج / جورجينيو فينالدوم / ديفوك أوريجي / جويل ماتيب / شيردان شاكيري
يقدم فريق بورتو مستويات أكثر من رائعة في الدوري البرتغالي حتى الآن، فكانت آخر مبارياته أمام فريق بوافيشتا وحققوا الفوز في هذا اللقاء بهدفين دون رد، ويتصدر الفريق جدول الترتيب حاليًا برصيد 69 نقطة، وبفارق نقطة ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه بنفيكا،فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 28 مباراة، حقق الفوز في 22 مباراة، وتعادل في ثلاث وهُزم مثلهم.
استعاد الريدز صدارة الدوري الإنجليزي بفوز صعب على حساب ساوثامبتون بثلاثية أهداف مقابل هدف، في الجولة 33 من البريميرليج، وبهذا الانتصار رفع الفريق رصيده للنقطة 82 وبفارق نقطتين عن السيتيزنس أصحاب الوصافة والذي تبقى لهم مباراة مؤجلة، فحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 25 انتصار، وتعادل في سبع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.