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ليفربول × بورتو | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليفربول وبورتو، وذلك في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-19.

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التشكيل الرسمي لفريق بورتو

2019-04-09T18:26:51Z

يبدأ المدير الفني سيرجيو كونسيساو بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

إيكر كاسياس / ماكسي بيريرا / فيليبي / ايدر ميليتاو / أليكس تيليس / خيسس كورونا / دانيلو بيريرا / أولفيير توريس / اوتافيو ايدميلسون دا سيلفا / موسي ماريجا / تيكينيو سواريس 

البدلاء / فانا ألفيس / برونو كوستا / هيرناني / ياسين براهيمي / أندري بيريرا / ديجو لايت / فيرناندو 

التشكيل الرسمي لليفربول لمباراة اليوم

2019-04-09T18:22:47Z

يبدأ المدير الفني للريدز يورجن كلوب بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

أليسون / ترينت ارنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان ديك / جيمس ميلنر / جوردان هندرسون / فابينيو / تابي كيتا / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو مانيه 

البدلاء / سيمون مينيوليه / جو جوميز / دانييل ستوريدج / جورجينيو فينالدوم / ديفوك أوريجي / جويل ماتيب / شيردان شاكيري 

2019-04-09T01:12:06Z

يقدم فريق بورتو مستويات أكثر من رائعة في الدوري البرتغالي حتى الآن، فكانت آخر مبارياته أمام فريق بوافيشتا وحققوا الفوز في هذا اللقاء بهدفين دون رد، ويتصدر الفريق جدول الترتيب حاليًا برصيد 69 نقطة، وبفارق نقطة ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه بنفيكا،فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 28 مباراة، حقق الفوز في 22 مباراة، وتعادل في ثلاث وهُزم مثلهم.

2019-04-09T01:11:54Z

استعاد الريدز صدارة الدوري الإنجليزي بفوز صعب على حساب ساوثامبتون بثلاثية أهداف مقابل هدف، في الجولة 33 من البريميرليج، وبهذا الانتصار رفع الفريق رصيده للنقطة 82 وبفارق نقطتين عن السيتيزنس أصحاب الوصافة والذي تبقى لهم مباراة مؤجلة، فحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 25 انتصار، وتعادل في سبع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.  

2019-04-09T01:11:44Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يحل بورتو ضيفاً ثقيلاً على ليفربول، على ملعب “آنفيلد” ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي من دوري أبطال أوروبا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.