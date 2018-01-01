WE'VE DONE IT!— Manchester City (@ManCity) ١٨ ديسمبر ٢٠١٨
SEMI-FINAL, HERE WE COME!
🦊 1-1 🔵 (1-3) Penalties #lcfcvcity pic.twitter.com/gMLr7E62Dn
الركلة الرابعة لفريق مانشسترسيتي
أوليكساندر زينتشينكو4’ أوليكساندر زينتشينكو ينجح فى تسجيل الركلة الرابعة لفريق مانشسترسيتي
ركلة الجزاء الرابعة لفريق ليستر سيتي
كاجلار سوينسو4’ كاجلار سويونسو يهدر ركلة الجزاء الرابعة لفريق ليستر سيتي
ركلة الجزاء الثالثة لفريق مانشسترسيتي
جابريال خيسوسجابريال خيسوس ينجح فى تسجيل ركلة الجزاء الثالثة لفريق مانشسترسيتي
ركلة الجزاء الثالثة لفريق ليستر سيتي
جاميس ماديسونجاميس ماديسون يهدر ركلة الجزاء الثالثة لفريق ليستر سيتي 3’
الركلة الثانية لفريق مانشسترسيتي
رحيم ستيرلينج2’ رحيم ستيرلينج يهدر ركلة الجزاء الثانية لفريق مانشسترسيتي
الركلة الثانية لفريق ليسترسيتي
كريستيان فوكس2’ كريستيان فوكس يهدر الركلة الثانية لفريق ليسترسيتي
الركلة الاولي لمانشسترسيتي
إيلكاي جوندوجان1’ إيلكاي جوندوجان ينجح فى تسجيل الركلة الاولي لفريق مانشسترسيتي
الركلة الأولي لفريق ليسترسيتي
هاري ماجواير1’ هاري ماجواير ينجح فى تسجيل الهدف الاول
تبديل ثالث وأخير لفريق ليستر سيتي
دخول ريكاردو بيريرا وخروج كيليتشي إيهيناتشو
Final #lcfc change 🔁— Leicester City (@LCFC) ١٨ ديسمبر ٢٠١٨
▶️ @ricbpereira
◀️ @67Kelechi #LeiMci
تبديل فى صفوف مانشسترسيتي
دخول جابريال خيسوس وخروج وسيرجيو أجويرو
75. CITY SUB@gabrieljesus33 🔁 @aguerosergiokun— Manchester City (@ManCity) ١٨ ديسمبر ٢٠١٨
🦊 1-1 🔵 #lcfcvcity pic.twitter.com/y7seFZodXL
جووووووووووووووووووول،،،، الهدف الأول لفريق ليسترسيتي
مارك آلبيرتون74’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية من ويلفريد نديدي فى إتجاه مارك ألبرايتون لداخل يمين المنطقة ليستلم
الكرة ويسدد تسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح
MARC ALBRIGHTONNNNNN!!!!!— Leicester City (@LCFC) ١٨ ديسمبر ٢٠١٨
1-1! GAME ON! #LeiMci pic.twitter.com/c00zzKsurd
تبديل ثاني فى صفوف مانشسترسيتي
دخول إيلكاي جوندوجان وخروج كيفين دي بروين
72. CITY SUB@IlkayGuendogan 🔁 @DeBruyneKev— Manchester City (@ManCity) ١٨ ديسمبر ٢٠١٨
🦊 0-1 🔵 #lcfcvcity pic.twitter.com/hQ67ZgsMLc
تبديل أول فى صفوف مانشسترسيتي
دخول رحيم ستيرلينج وخروج برراهيم دياز
66. CITY SUB@sterling7 🔁 @Brahim— Manchester City (@ManCity) ١٨ ديسمبر ٢٠١٨
🦊 0-1 🔵 #lcfcvcity pic.twitter.com/2QEfP7ZL9q
تبديل ثاني فى صفوف ليسترسيتي
دخول مارك ألبرايتون وخروج فيسينتي إيبورا
A second City substitution:— Leicester City (@LCFC) ١٨ ديسمبر ٢٠١٨
▶️ Albrighton
◀️ @Iborra_Vicente #LeiMci
تبديل أول فى صفوف ليسترسيتي
دخول جاميس ماديسون وخروج رشيد غزال
A first change for Leicester City 🔁— Leicester City (@LCFC) ١٨ ديسمبر ٢٠١٨
▶️ @Madders10
◀️ Ghezzal#LeiMci
إنطلاقة أحداث الشوط الثاني
45. A cracking first half of football; time for another!— Manchester City (@ManCity) ١٨ ديسمبر ٢٠١٨
🦊 0-1 🔵 #lcfcvcity pic.twitter.com/3iLWfS91Fs
الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول
HALF TIME | A @DeBruyneKev strike gives City the lead entering the break... and what a strike it was!— Manchester City (@ManCity) ١٨ ديسمبر ٢٠١٨
🦊 0-1 🔵 #lcfcvcity pic.twitter.com/F935N4Dt4U
دف مقابل لاشئ
King @DeBruyneKev! 👑— Manchester City (@ManCity) ١٨ ديسمبر ٢٠١٨
🦊 0-1 🔵 #lcfcvcity pic.twitter.com/C7TQnF6syM
ربع ساعة أولي من زمن الشوط الاول
جووووووووووووووووووووووووووول،،،،، والهدف الأول لفريق مانشسترسيتي
كيفين دي بروين
14. GOOOOOOAAAAAAAL! @DeBruyneKev!— Manchester City (@ManCity) ١٨ ديسمبر ٢٠١٨
🦊 0-1 🔵 #lcfcvcity pic.twitter.com/bsn3VIL1zS
الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
KICK OFF | It's time to defend our Carabao crown! 🏆— Manchester City (@ManCity) ١٨ ديسمبر ٢٠١٨
🦊 0-0 🔵 #lcfcvcity pic.twitter.com/NnxLiZClF4
طالع تشكيل ليستر سيتي
Tonight’s #lcfc starting XI! 👊— Leicester City (@LCFC) ١٨ ديسمبر ٢٠١٨
The #LeiMci Match Centre 👉 https://t.co/fVSrBLvfAY pic.twitter.com/QThAMZr72T
طالع تشكيل مانشستر سيتي
It's that time!— Manchester City (@ManCity) ١٨ ديسمبر ٢٠١٨
Your @HaysWorldwide quarter-final Carabao Cup team...
CITY XI | Muric, Walker, Stones, Aguero (C), De Bruyne, Mahrez, Otamendi, Zinchenko, Foden, Garcia, Diaz
SUBS | Ederson, Sterling, Gundogan, Delph, Jesus, Sandler, Nmecha#lcfcvcity pic.twitter.com/8K2HCTqCx6
Next up 🔜 the cup! 🏆 #lcfcvcity pic.twitter.com/J3SDNRAxWS— Manchester City (@ManCity) ١٧ ديسمبر ٢٠١٨