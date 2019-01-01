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كرواتيا × تونس | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة مباراة تونس ضد كرواتيا الودية التحضيرية لنسور قرطاج لكأس الأمم الإفريقية 2019

محدث
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Getty Images

2019-06-10T17:35:05Z

خاض المنتخب الكرواتي حتى الآن مبارتين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، واستطاع الفريق أن يجمع ثلاث نقاط بعد أن فاز في مباراة كانت أمام أذربيجان بهدفين مقابل هدف، وخسر المواجهة الثانية بنفس النتيجة على يد فريق هنغاريا، و يحتل الفريق المركز الثالث في مجموعة ضمت كلًا من سلوفاكيا، ويلز، هنجاريا، أذربيجان.

2019-06-10T17:34:46Z

يدخل نسور قرطاج هذا اللقاء وهم قادمون من فوز على حساب المنتخب العراقي بهدفين دون رد، وذلك في لقاء ودي دولي ضمن إستعدادات الفريق لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، وكان قد تأهل زملاء على معلول رسميًا إلى نهائيات أمم إفريقيا، بعد تصدرهم للمجموعة برصيد 10 نقاط، ويخوض منتخب تونس هذه المباريات الودية إستعدادًا لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية.

2019-06-10T17:34:35Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....يفتح استاد أنديلكو هيريافيتس أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين كرواتيا وتونس، وذلك في مباراة ودية في إطار إستعداد المنتخب التونسي لكأس الأمم الإفريقية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.