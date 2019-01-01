خاض المنتخب الكرواتي حتى الآن مبارتين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، واستطاع الفريق أن يجمع ثلاث نقاط بعد أن فاز في مباراة كانت أمام أذربيجان بهدفين مقابل هدف، وخسر المواجهة الثانية بنفس النتيجة على يد فريق هنغاريا، و يحتل الفريق المركز الثالث في مجموعة ضمت كلًا من سلوفاكيا، ويلز، هنجاريا، أذربيجان.
يدخل نسور قرطاج هذا اللقاء وهم قادمون من فوز على حساب المنتخب العراقي بهدفين دون رد، وذلك في لقاء ودي دولي ضمن إستعدادات الفريق لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، وكان قد تأهل زملاء على معلول رسميًا إلى نهائيات أمم إفريقيا، بعد تصدرهم للمجموعة برصيد 10 نقاط، ويخوض منتخب تونس هذه المباريات الودية إستعدادًا لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية.