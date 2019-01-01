خاض المنتخب الكرواتي حتى الآن مبارتين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، واستطاع الفريق أن يجمع ثلاث نقاط بعد أن فاز في مباراة كانت أمام أذربيجان بهدفين مقابل هدف، وخسر المواجهة الثانية بنفس النتيجة على يد فريق هنغاريا، و يحتل الفريق المركز الثالث في مجموعة ضمت كلًا من سلوفاكيا، ويلز، هنجاريا، أذربيجان.