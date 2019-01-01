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سويسرا × إنجلترا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة سويسرا ضد إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع من دوري الأمم الأوروبية 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-06-09T14:32:41Z

78’خطأ لصالح ستيفن زوبير بعد تدخل من فابيان ديلف في منتصف الميدان

تبديل في صفوف منتخب إنجلترا

2019-06-09T14:31:57Z

77’خروج هاري كين ودخول كالوم ويلسون بديلًا له

2019-06-09T14:29:30Z

76’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق آرنولد إلى داخل المنطقة قابها رحيم ستيرلينج برأسية قوية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-06-09T14:29:06Z

75’ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-06-09T14:28:17Z

74’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق آليكساندر آرنولد إلى داخل المنطقة في إتجاه رحيم ستيرلينج الذي لم يُحسن في إستقبال الكرة وطالت عليه ثم تحولت إلى ركلة مرمى

تبديل في صفوف منتخب إنجلترا

2019-06-09T14:27:01Z

73’خروج داني روز ودخول كايل وولكر بدلًا منه

2019-06-09T14:26:08Z

72’تصويبة عن طريق ستيفن زوبير من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-06-09T14:25:07Z

71’خطأ لصالح ماتويل أكانجي بعد تدخل من هاري كين في منتصف الميدان

2019-06-09T14:24:36Z

70’آليكساندر آرنولد أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن مرت من أمام الجميع ثم تحولت إلى ركلة مرمى

2019-06-09T14:22:59Z

69’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب الإنجليزي في منتصف الميدان

تبديل في صفوف منتخب سويسرا

2019-06-09T14:22:24Z

68’خروج شيردان شاكيري ودخول ستيفن زوبير بديلًا له

2019-06-09T14:22:00Z

67’يبدو أن شيردان شاكيري غير قارد على إستكمال المباراة والتغيير قادم

2019-06-09T14:21:50Z

66’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-06-09T14:19:01Z

65’سقوط شيردان شاكيري بداعي الإصابة

تبديل في صفوف منتخب سويسرا

2019-06-09T14:18:24Z

64’خروج إدميلسون فيرنانديز ودخول دينيس زكريا بدلًا منه

2019-06-09T14:18:04Z

63’دخول الطاقم الطبي لمنتخب سويسرا لعلاجه

2019-06-09T14:17:49Z

62’سقوط اللاعب إدميلسون فيرنانديز بداعي الإصابة

2019-06-09T14:16:39Z

61’تمريرة بينية عن طريق إدميلسون فيرنانديز في إتجاه شيردان شاكيري المنطلق في الجانب الأيمن، لكن الحكم المساعد يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-06-09T14:16:18Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم

2019-06-09T14:14:46Z

59’شوط ثاني قوي من جانب المنتخبين بحثًا عن أول الأهداف

2019-06-09T14:14:14Z

58’جرانيت شاكا سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها جوردان بيكفورد بشكل مميز وحولها إلى ركنية

2019-06-09T14:13:04Z

57’رحيم ستيرلينج انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية أرضية إصطدمت بقدم المدافع مانويل اكانجي وفي طريقها للشباك، لكن تألق رائع من يان سومر الذي أبعد الكرة لتصطدم بالقائم الأيسر وتبعد من الدفاعات

2019-06-09T14:12:26Z

56’يارباااااااااااه، القائم يتصدى ويحرم المنتخب الإنجليزي من هدف محقق

2019-06-09T14:12:00Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-06-09T14:11:07Z

54’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب الإنجليزي في منتصف الميدان

2019-06-09T14:10:25Z

52’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق آرنولد إلى داخل المنطقة قابلها هاري كين برأسية مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-06-09T14:09:58Z

51’خطأ لصالح ديلي آلي في منتصف الميدان بعد تدخل من مانويل أكانجي

2019-06-09T14:09:37Z

50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-06-09T14:08:19Z

49’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق كيفين مبابو إلى داخل المنطقة أبعدت من هاري ماجواير برأسية إلى خارج المنطقة

2019-06-09T14:06:17Z

48’تصويبة قوية عن طريق هاريس سيفيروفيتش من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات المنتخب الإنجليزي ووصلت سهلة إلى الحارس جوردان بيكفورد

2019-06-09T14:04:25Z

47’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب الإنجليزي في منتصف اليمدان

2019-06-09T14:03:28Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2019-06-09T13:46:53Z

45’نهاية الشوط الأول

2019-06-09T13:46:14Z

44’كرة عرضية من الجانلب الأيسر عن طريق داني روز لداخل المنطقة، لكن الحكم إحتسب خطأ لصالح دفاعات المنتخب السويسري 

2019-06-09T13:44:09Z

43’كرة بينية عن طريق شاكيري في إتجاه إدميلسون فيرناديز المنطلق داخل المنطقة، لكن طلت عليه ووصلت إلى الحارس جوردان بيكفورد

2019-06-09T13:42:32Z

42’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق آرنولد في إتجاه رحيم ستيرلينج، لكن أبعدت من أمامه من دفاعات المنتخب السويسري

2019-06-09T13:40:20Z

41’ركنية من الجانب الأيسر نفذها ديلي آلي مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت برأسية من كيفين بامبو إلى رمية جانبية

2019-06-09T13:39:54Z

40’خمس دقائق أخيرة من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-06-09T13:36:47Z

39’هاريس سيفيروفيتش سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات المنتخب الإنجليزي وتحولت إلى ركنية

2019-06-09T13:36:01Z

38’أليكساندر آرنولد أرسل كرة عرضية مميزة من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة قابلها ديلي آلي برأسية قوية مرت أعلى العارضة بقليل وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-06-09T13:35:00Z

37’يارباااااااااااااااااااه، ديلي آلي كاد أن يفتتح التسجيل للمنتخب الإنجليزي

2019-06-09T13:33:14Z

36’لاعبي المنتخب الإنجليزي يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان

2019-06-09T13:32:25Z

35’عشر دقائق أخيرة من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-06-09T13:31:18Z

34’تمريرة بينية عن طريق نيكو إلفيدي بدون عنوان تحولت إلى ركلة مرمى

2019-06-09T13:30:43Z

33’خطأ لصالح هاري كين في منتصف الميدان بعد تدخل من كيفين مبابو

2019-06-09T13:29:52Z

32’رحيم ستيرلينج أرسل كرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-06-09T13:28:35Z

31’أليكساندر آرنولد أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب السويسري

2019-06-09T13:26:55Z

30’صف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-06-09T13:26:15Z

29’خطأ لصالح جرانيت شاكا بعد تدخل من جيسي لينجارد في منتصف الميدان

2019-06-09T13:25:53Z

28’تصويبة قوية عن طريق جرانيت شاكا من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-06-09T13:24:23Z

27’تمريرة بينية رائعة عن طريق فابيان شاير في إتجاه هاريس سيفيروفيتش المنطلق على حدود المنطقة ثم إستقبل الكرة بالصدر وسددها قوية مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-06-09T13:24:16Z

26’المباراة تُستأنف الآن

2019-06-09T13:23:43Z

25’سقوط اللاعب كيفين مبابو بداعي الإصابة وحكم المباراة يذهب للإطمئنان عليه

2019-06-09T13:23:18Z

24’خطأ لصالح كيفين مبابو بعد تدخل من داني روز إستحق عليه بطاقة صفراء

2019-06-09T13:22:15Z

23’هدأت المباراة نسبيًا وإنحصار للعب في منتصف الميدان

2019-06-09T13:21:42Z

22’خطأ لصالح هاري كين بعد تدخل من جرانيت شاكا في منتصف الميدان

2019-06-09T13:21:00Z

21’أليكساندر آرنولد أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب السويسري

2019-06-09T13:19:39Z

20’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب الإنجليزي ففي منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات منتخب سويسرا

2019-06-09T13:19:24Z

19’المباراة تُستأنف الآن

2019-06-09T13:19:07Z

18’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-06-09T13:18:34Z

17’سقوط اللاعب فابيان شير بداعي الإصابة بعد التدخل الأخير

2019-06-09T13:17:54Z

16’خطأ لصالح فابيان شير بعد تدخل من فابيان ديلف في منتصف الميدان

2019-06-09T13:16:32Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-06-09T13:16:06Z

13’تمريرة بينية عن طريق شاكيري في إتجاه فيرنانديز المنطلق داخل المنطقة، لكن أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-06-09T13:14:44Z

12’تصويبة قوية عن طريق رحيم ستيرلينج من داخل المنطقة تصدى لها الحارس يان سومر بشكل رائع ثم أبعدت من الدفاعات

2019-06-09T13:11:37Z

11’رحيم ستيرلينج انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية أرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-06-09T13:10:07Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-06-09T13:08:10Z

9’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب الإنجليزي في منتصف الميدان

2019-06-09T13:06:40Z

8’شاكيري أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الإنجليزي

2019-06-09T13:05:02Z

7’تصويبة  قوية عن طريق إدميلسون فيرنانديز من خارج المنطقة تصدى لها الحارس جوردان بيكفورد ببراعة

2019-06-09T13:03:00Z

6’ديلي آلي مرر كرة بينية رائعة في إتجاه هاري كين المنطلق داخل يمين المنطقة ثم سدد كرة قوية بيمناه إصطدمت بالعارضة وأبعدت من الدفاعات

2019-06-09T13:02:20Z

5’يارباااااااااااااااااااااااااااه، هاريك كين يسدد والعارضة تتصدى

2019-06-09T13:01:32Z

4’تصويبة أولى قوية عن طريق كيفين مبابو من خارج المنطقة مرت بعيدة تمامًا وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-06-09T13:01:04Z

3’البداية مع عناصر المنتخب السويسري بتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-06-09T13:00:35Z

2’منتخب سويسرا بالزي الأحمر والأبيض على اليسار والمنتخب الإنجليزي بالزي الأبيض والأزرق على اليمين

انطلاق المباراة الآن

2019-06-09T13:00:23Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-06-09T13:00:09Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان
Getty Images

2019-06-09T12:58:17Z

النشيد الوطني للمنتخبين

تشكيل منتخب سويسرا لمباراة اليوم

2019-06-09T12:46:49Z

يبدأ المدرب فلاديمير بيتكوفيتش بطريقة 3/4/3 وتضم كلًا من

يان سومر / فابيان شاير / مانويل أكانجي / ميكو إلفيدي / كيفين مبابو / جرانيت شاكا / ريمو فرونر / ريكاردو رودريجيز / شيردان شاكيري / هاريس سيفيروفيتش / إدميلسون فيرنانديز

تشكيل منتخب إنجلترا لمباراة اليوم

2019-06-09T12:45:11Z

يبدأ المدرب جاريث ساوثجيت بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

جوردان بيكفورد / ترينت آليكساندر آرنولد / جو جوميز / هاري ماجواير / داني روز / إيريك داير / فابيان ديلف / جيسي لينجارد / ديلي آلي / رحيم ستيرلينج / هاري كين 

 

2019-06-09T12:43:24Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين إنجلترا وسويسرا على ملعب أفونسو أنريكي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع من دوري الأمم الأوروبية 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال