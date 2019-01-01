أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين إنجلترا وسويسرا على ملعب أفونسو أنريكي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع من دوري الأمم الأوروبية 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال