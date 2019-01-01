إليكم تشكيل يوفنتوس لمباراة اليوم
2019-02-10T16:28:44Z
يبدأ المدرب ماسيمليانو أليجري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا منفويتشيك تشيزني / ماتيا دي تشيليو / دانييلي روجاني / مارتن كاسيرس / أليكس ساندرو / سامي خضيرا / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي / فيدريكو بيرنارديسكي / ماريو ماندجوكيتش / كريستيانو رونالدو
إليكم تشكيل ساسولو لمباراة اليوم
2019-02-10T16:26:58Z
يبدأ المدرب روبرتو دي زيربي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا منأندريا كونسيلي / بول ليرولا / جيانجياكومو ماجناني / فيدريكو بيلوسو / روجيرو أوليفيرا / مانويل لوكاتيلي / ستيفانو سينسي / مهدي بورابيا / دومينيكو بيراردي / خوما باباكار / فيليب ديوريسيتش
2019-02-10T13:09:47Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين ساسولو ويوفنتوس على ملعب تريكولوري، في إطار منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.