أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين ساسولو ويوفنتوس على ملعب تريكولوري، في إطار منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.