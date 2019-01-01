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ساسولو × يوفنتوس | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ساسولو ضد يوفنتوس في إطار منافسات الجولة 23 من الدوري الإيطالي 2018-19

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إليكم تشكيل يوفنتوس لمباراة اليوم

2019-02-10T16:28:44Z

يبدأ المدرب ماسيمليانو أليجري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

فويتشيك تشيزني / ماتيا دي تشيليو / دانييلي روجاني / مارتن كاسيرس / أليكس ساندرو / سامي خضيرا / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي / فيدريكو بيرنارديسكي / ماريو ماندجوكيتش / كريستيانو رونالدو

إليكم تشكيل ساسولو لمباراة اليوم

2019-02-10T16:26:58Z

يبدأ المدرب روبرتو دي زيربي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

أندريا كونسيلي / بول ليرولا / جيانجياكومو ماجناني / فيدريكو بيلوسو / روجيرو أوليفيرا / مانويل لوكاتيلي / ستيفانو سينسي / مهدي بورابيا / دومينيكو بيراردي / خوما باباكار / فيليب ديوريسيتش

2019-02-10T13:09:47Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين ساسولو ويوفنتوس على ملعب تريكولوري، في إطار منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال. 