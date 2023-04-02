،أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لموسم 2022-2023 على ملعب سانتياجو برنابيو.

يسعى ريال مدريد لتحقيق الانتصار على ملعبه ووسط جماهيره والحفاظ على بصيص الأمل في ملاحقة برشلونة، خاصًة وأن الفوز سيقلص الفارق إلى 12 نقطة! مما يعني أن الفجوة ستظل كبيرة بين العملاقين.

أما بلد الوليد فهو يحتل المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة وبحاجة لتحقيق نتيجة إيجابية خاصًة وأنه يبتعد عن مراكز الهبوط بفارق نقطة واحدة فقط.