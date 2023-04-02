أما خوان خوسيه، مدرب بلد الوليد، فسوف يلعب بالشكل الآتي:
الخطة: 3-5-2
سيرخيو أسينخو
جواد ياميق - خواكين فيرنانديز - إيفان فريسندا
لوكاس روزا - رامون خيمينيز - مارتين هونجيلا - روكي ميسا - لويس بيريز
سيرخيو ليون - جونزالو بلاتا
أما خوان خوسيه، مدرب بلد الوليد، فسوف يلعب بالشكل الآتي:
الخطة: 3-5-2
سيرخيو أسينخو
جواد ياميق - خواكين فيرنانديز - إيفان فريسندا
لوكاس روزا - رامون خيمينيز - مارتين هونجيلا - روكي ميسا - لويس بيريز
سيرخيو ليون - جونزالو بلاتا
قرر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
تيبو كورتوا
إدواردو كامافينجا - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز
ماركو أسينسيو - أوريلين تشواميني - توني كروس
فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - روديجو جوس
،أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لموسم 2022-2023 على ملعب سانتياجو برنابيو.
يسعى ريال مدريد لتحقيق الانتصار على ملعبه ووسط جماهيره والحفاظ على بصيص الأمل في ملاحقة برشلونة، خاصًة وأن الفوز سيقلص الفارق إلى 12 نقطة! مما يعني أن الفجوة ستظل كبيرة بين العملاقين.
أما بلد الوليد فهو يحتل المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة وبحاجة لتحقيق نتيجة إيجابية خاصًة وأنه يبتعد عن مراكز الهبوط بفارق نقطة واحدة فقط.