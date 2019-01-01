تعادل الميرينجي أمام فريق خيتافي بدون أهداف، وذلك في إطار منافسات الجولة 34 من الاليجا، وبهذا التعادل ظل الفريق في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة وبفارق ست نقاط عن أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثاني حاليًا، فبعد أن خاض الملكي 34 مباراة في الدوري، استطاع أن يحقق الفوز 20 مباراة، وتعادل في 5 ، وتلقى 9 هزائم.