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رايو فاليكاتو × ريال مدريد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة رايو فاليكانو وريال مدريد ، وذلك في إطار منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني 2018-19

محدث
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Getty Images

2019-04-27T23:49:17Z

كانت آخر مباريات رايو فاليكانو في الدوري الإسباني أمام فريق إشبيلية، التى انتهت بخسارته بخماسية نظيفة، ويحتل الفريق حاليًا المركز ألأخير فى جدول ترتيب اللاليجا برصيد 28 نقطة وبفارق نقطة عن هويسكا صاحب المركز التاسع عشر، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 34 مباراة، حقق الفوز في سبع  مباريات، وتعادل في 7، وخسر 20 مباراة.

2019-04-27T23:49:09Z

تعادل الميرينجي أمام فريق خيتافي بدون أهداف، وذلك في إطار منافسات الجولة 34 من الاليجا، وبهذا التعادل ظل الفريق في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة وبفارق ست نقاط عن أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثاني حاليًا، فبعد أن خاض الملكي 34 مباراة في الدوري، استطاع أن يحقق الفوز 20 مباراة، وتعادل في 5 ، وتلقى 9 هزائم. 

2019-04-27T23:48:50Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يحل ريال مدريد ضيفًا على رايو فاليكاتو على ملعب “تيريزا ريفيرو” فوذلك في إطار منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.