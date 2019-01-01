كانت آخر مباريات رايو فاليكانو في الدوري الإسباني أمام فريق إشبيلية، التى انتهت بخسارته بخماسية نظيفة، ويحتل الفريق حاليًا المركز ألأخير فى جدول ترتيب اللاليجا برصيد 28 نقطة وبفارق نقطة عن هويسكا صاحب المركز التاسع عشر، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 34 مباراة، حقق الفوز في سبع مباريات، وتعادل في 7، وخسر 20 مباراة.
تعادل الميرينجي أمام فريق خيتافي بدون أهداف، وذلك في إطار منافسات الجولة 34 من الاليجا، وبهذا التعادل ظل الفريق في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة وبفارق ست نقاط عن أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثاني حاليًا، فبعد أن خاض الملكي 34 مباراة في الدوري، استطاع أن يحقق الفوز 20 مباراة، وتعادل في 5 ، وتلقى 9 هزائم.