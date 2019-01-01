توج العالمي بطلا للدوري السعودي في كرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه بفوزه على الباطن بهدفين مقابل هدف، ويأتي الفريق على صدارة الترتيب برصيد 70 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة فقط على وصيفه الهلال، الذي حقق فوزا بطعم على ضيفه الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث خاض النصر 30 مباراة في الدوري، استطاع أن يحقق الانتصار في 22 مباراة، وتعادل في 4 وتلقى اربع هزائم.