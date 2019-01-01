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خيتافي × برشلونة | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة خيتافي وبرشلونة، في إطار منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري الإسباني

محدث
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Getty Images

2019-01-06T20:20:13Z

33’ كرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي برشلونة 

2019-01-06T20:19:20Z

32’ عرضي من الجهة اليمنى عن طريق جيمي ماتا لكن امسكها الحارس تير شتيجين بثبات 

2019-01-06T20:18:56Z

30’ نصف ساعة اولي من عمر المباراة والتقدم لفريق برشلونة بهدف مقابل لاشئ

2019-01-06T20:18:33Z

29’ هدوء نسبي فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-01-06T20:12:54Z

27’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خهطورة 

2019-01-06T20:12:13Z

26’ إنطلاقة من ليونيل ميسي من داخل يسار المنطقة ويمررها عرضية أرضية فى إتجاه جيرارد بيكيه لكن ابعدها الحارس ديفيد سوريا 

2019-01-06T20:11:04Z

25’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة من جيرارد بيكيه لكن ابعدها الحارس بنجاح 

2019-01-06T20:07:48Z

23’ تمريرة خطيرة من ليونيل ميسي لداخل المنطقة من خلف المدافعين تضع سواريز منفردا بالمرمي ليسددها سواريز لكن تصدي لها الحارسديفيد سوريا 

2019-01-06T20:07:14Z

22’ سيطرة من برشلونة على مجريات اللقاء 

ليونيل ميسي يفتتح التسجيل

2019-01-06T20:06:07Z

ليونيل ميسي

21’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية من أرثور لداخل يسار المنطقة إلى ليونيل ميسي الذي إستقبل الكرة وسددها لكنها اصطدمت فى الحارس وتردد له من جيد ليتابعها قبل ان تخرج ويسددها فى الشباك بنجاح 

2019-01-06T20:05:14Z

20’ جوووووووووووووووووووول،،،، والهدف الاول لبرشلونة عن طريق ليونيل ميسي 

2019-01-06T20:03:52Z

19’ تمريرة طولية خطيرة فى إتجاه فرانشيسكو بورتيو الذي تباطئ فى التسديد ليتدخل معه جيرارد بيكيه ويستخلصها بنجاح 

2019-01-06T20:02:01Z

17’إيقاف اللقاء بعد تدخل قويمن أنجيل رودريجيز على الحارس تير شتيجين  ودخاول الطاقم الطبي للإطمئنان على تير شتيجين 

2019-01-06T20:01:06Z

16’ تنفيذ الخطا بتمريرة إلى داكونام ديني على حدود المنطقة الذي حاول تسديد الكرة لكنها غير متقنة تصل إلى جيمي ماتا والحكم يشير بوجود تسلل

ربع ساعة اولي من عمر المباراة

2019-01-06T20:00:25Z

15’ ربع ساعة اولي من عمر المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-06T19:59:49Z

14’ بطاقة صفراء من أخرة من نصيب الفرنسي ديميتري فولكير للإعتراض 

بطاقة صفراء من نصيب جوردي ألبا

2019-01-06T19:59:06Z

13’ بطاقة صفراء من نصيب جوردي ألبا  بعد عرقلة الفرنسي ديميتري فولكير من الجهة اليمنى 

’ بطاقة صفراء من نصيب أنجيل رودريجيز

2019-01-06T19:58:11Z

12’ بطاقة صفراء من نصيب أنجيل رودريجيز بعد تدخل قوي على أرثور 

2019-01-06T19:56:44Z

11’ إنطلاقة من ليونيل ميسي من على حدود المنطقة ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن تدخل معه فيتورينو فولكير وابعدها 

2019-01-06T19:55:23Z

10’ تمريرات بين أقدام لاعبي خيتافي لمحاولة بناء هجمة منظمة على دفاعات ريال مدريد 

هدف لفريق خيتافي لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-01-06T19:53:53Z

9’ الهدف جاء بعد عرضية لداخل المنطقة تلقاها جيمي ماتا بتسديدة من يمين المنطقة  تسكن الشباك لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-01-06T19:52:35Z

7’ هدوء فى مجريات المباراة وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي برشلونة 

2019-01-06T19:51:33Z

6’ تمريرة لداخل يسار المنطقة إلى عثمان ديمبيلي لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-01-06T19:50:50Z

5’ تسديدة قوية من أنخيل رودريجيز من داخل المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-01-06T19:49:56Z

4’ إنطلاقة خطيرة من عثمان ديمبيلي من خارج المنطقة ليمر بمهارة فردية رائعة ويصل بها امام المرمي لكنه تباطئ فى التسديد استخلصها الدفاع بنجاح 

2019-01-06T19:48:36Z

3’ عرضية من جوردي ألبا من الجهة اليسري لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-01-06T19:47:30Z

2’ تمريرات متبادلة بين لاعبي برشلونة فى منتصف الميدان 

2019-01-06T19:45:35Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

تشكيل برشلونة لمباراة اليوم

2019-01-06T19:30:38Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

تير شتيجين / سيرخي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمونت لينجليت / جوردي ألبا / أرثو / إيفان راكيتيش / أرتورو فيدال / ليونيل ميسي  / لويس سواريز / عثمان ديمبيلي 

البدلاء / نيلسون سيميدو / كارليس ألينا / سيرخيو بوسكيتس / ياسبر سيليسين / فيليبي كوتينيو / مالكوم فيليبي 

تشكيل خيتافي لمباراة اليوم

2019-01-06T19:28:20Z

يبدأ بطريقية (4/4/2) وتضم كلامن

ديفيد سوريا / داميان سواريز / داكونام ديني / لياتردو كابيرا / فيتورينو أنتونيس / ديميتري فولكير / نيمانيا ماكسيموفيتش / ماورو أرامباري / فرانشيسكو بورتيو / أنجيل رودريجيز / جيمي ماتا

البدلاء / خورخي مولينا / سيبستيان كريستوفورو / ماثيو فلاميني / لياندرو تشيتيزولا / روبرت إيبانيز / برونو جونزاليز / أماث ندياي

2019-01-05T22:12:02Z

خوض نادى برشلونة مباراته الأولى فى العام الجديد 2019، بعدما أنهى العام الماضى بالفوز على نادى سيلتا فيجو بثنائية نظيفة، جعلته فى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، متفوقا بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثانى برصيد 34 نقطة، بينما يتدخل خيتافي فى المركز السابع برصيد 25 نقطة 

2019-01-05T22:11:38Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على خيتافي، على ملعب “ألفونسو بيريز” في إطار منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري الإسباني، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.