ليونيل ميسي يفتتح التسجيل
ليونيل ميسي21’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية من أرثور لداخل يسار المنطقة إلى ليونيل ميسي الذي إستقبل الكرة وسددها لكنها اصطدمت فى الحارس وتردد له من جيد ليتابعها قبل ان تخرج ويسددها فى الشباك بنجاح
ربع ساعة اولي من عمر المباراة
بطاقة صفراء من نصيب جوردي ألبا
’ بطاقة صفراء من نصيب أنجيل رودريجيز
هدف لفريق خيتافي لكن الحكم يشير بوجود تسلل
تشكيل برشلونة لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
تير شتيجين / سيرخي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمونت لينجليت / جوردي ألبا / أرثو / إيفان راكيتيش / أرتورو فيدال / ليونيل ميسي / لويس سواريز / عثمان ديمبيلي
البدلاء / نيلسون سيميدو / كارليس ألينا / سيرخيو بوسكيتس / ياسبر سيليسين / فيليبي كوتينيو / مالكوم فيليبي
تشكيل خيتافي لمباراة اليوم
يبدأ بطريقية (4/4/2) وتضم كلامن
ديفيد سوريا / داميان سواريز / داكونام ديني / لياتردو كابيرا / فيتورينو أنتونيس / ديميتري فولكير / نيمانيا ماكسيموفيتش / ماورو أرامباري / فرانشيسكو بورتيو / أنجيل رودريجيز / جيمي ماتا
البدلاء / خورخي مولينا / سيبستيان كريستوفورو / ماثيو فلاميني / لياندرو تشيتيزولا / روبرت إيبانيز / برونو جونزاليز / أماث ندياي