تغطية مباشرة: قمة ليفربول ومانشستر سيتي ومواجهة ريال مدريد وفالنسيا ورحلة ميلان لتعزيز الصدارة

في مباراة مثيرة، خطف لانس التعادل من ريمس بنتيجة 4-4

وفاز نانت بثنائية نظيفة على لوريان بينما تعادل ديجون مع ميتز بهدف لكل فريق وانتصر أنجييه بخماسية لهدف على نيم