تغطية مباشرة: قمة ليفربول ومانشستر سيتي ومواجهة ريال مدريد وفالنسيا ورحلة ميلان لتعزيز الصدارة

فولفسبورج يتفوق على هوفنهايم
ريال سوسييداد يستعيد صدارة الدوري الإسباني بالفوز على غرناطة
فاردي يقود ليستر سيتي للفوز على وولفرهامبتون
جنون فرنسا .. لانس يخطف التعادل في الدقائق الأخيرة
في مباراة مثيرة، خطف لانس التعادل من ريمس بنتيجة 4-4
وفاز نانت بثنائية نظيفة على لوريان بينما تعادل ديجون مع ميتز بهدف لكل فريق وانتصر أنجييه بخماسية لهدف على نيم
روما يتجاوز جنوى وتورينو مستمر في نتائجه السلبية
إنتر يتقاسم نقاط المباراة مع أتالانتا
التعادل 1-1 يحسم مواجهة إنتر وأتالانتا
صلاح يقود تشكيل ليفربول في غياب محرز عن مانشستر سيتي
محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول 🔴— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 8, 2020
ودي بروين يقود مانشستر سيتي 🔵
من الأقرب لحصد نقاط المباراة؟ 🤔💥 pic.twitter.com/pQDoKiOXSl
ليل يتلقى أول خسارة له في الموسم أمام بريست
تعرض ليل لأول خسارة في الدوري الفرنسي بالهزيمة 3-2 أمام بريست
وكان ليل قد أوقف سلسلة انتصارات ميلان بالتغلب عليه في الدوري الأوروبي
فياريال يتصدر الدوري الإسباني بالفوز على خيتافي
كين يضع توتنهام في صدارة مؤقتة للدوري الإنجليزي
هدف قاتل
انتصر توتنهام بهدف نظيف على وست بروميتش ليتصدر الدوري الإنجليزي
رونالدو يخرج مصابًا أمام لاتسيو
ضربة موجعة
تعرض كريستيانو رونالدو للإصابة في الكاحل تسببت في عدم استكماله مواجهة لاتسيو
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لاتسيو يخطف التعادل مع يوفنتوس
رونالدو سجل للبيانكونيري
نجح لاتسيو في التعادل بالدقائق الأخيرة أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي